https://sputniknews.com.tr/20230218/dunyaca-unlu-kalp-cerrahi-dr-mehmet-oz-hatayda-hastanede-yatan-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067205655.html

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedelere ziyarette bulundu. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T18:50+0300

2023-02-18T18:50+0300

2023-02-18T18:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

mehmet öz

hatay

halit yerebakan

deprem

depremzede

ziyaret

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Dr. Mehmet Öz ile kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden ikili, tedavilerine devam edilen hastalar ve depremden yaralı kurtulanlarla görüştü.Hasta ve yaralı yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı. Ayrıca Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından depremin 296. saatinde karısıyla kurtarılan kişiyi de ziyaret etti.

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