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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/dunyaca-unlu-kalp-cerrahi-dr-mehmet-oz-hatayda-hastanede-yatan-depremzedeleri-ziyaret-etti-1067205655.html
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti
ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedelere ziyarette bulundu. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T18:50+0300
2023-02-18T18:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mehmet öz
hatay
halit yerebakan
deprem
depremzede
ziyaret
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Dr. Mehmet Öz ile kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden ikili, tedavilerine devam edilen hastalar ve depremden yaralı kurtulanlarla görüştü.Hasta ve yaralı yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı. Ayrıca Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından depremin 296. saatinde karısıyla kurtarılan kişiyi de ziyaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20230218/camasir-makinelerinin-kazanlarini-depremzedeler-icin-sobaya-donusturuyorlar-1067201376.html
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mehmet öz, hatay, halit yerebakan, deprem, depremzede, ziyaret
mehmet öz, hatay, halit yerebakan, deprem, depremzede, ziyaret

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz Hatay'da hastanede yatan depremzedeleri ziyaret etti

18:50 18.02.2023
© AAMehmet Öz
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AA
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ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde afetzedelere ziyarette bulundu.
Dr. Mehmet Öz ile kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a geldi. Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesini ziyaret eden ikili, tedavilerine devam edilen hastalar ve depremden yaralı kurtulanlarla görüştü.
Hasta ve yaralı yakınlarıyla da sohbet eden Dr. Öz, ailelerin sorularını yanıtladı. Ayrıca Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından depremin 296. saatinde karısıyla kurtarılan kişiyi de ziyaret etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde beyaz eşya yetkili servisi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için çamaşır makinesi kazanlarından soba yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Çamaşır makinelerinin kazanlarını depremzedeler için sobaya dönüştürüyorlar
17:22
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