Çamaşır makinelerinin kazanlarını depremzedeler için sobaya dönüştürüyorlar

© AA Deprem bölgelerinde dışarıda kalanlar için sobaları ürettiklerini anlatan Hancı "Çelik tamburlar her türlü hava şartlarına ve ısıya dayanaklıdır. Isınmanın yanı sıra sobanın üzerinde yemek ve çay ısıtılabiliyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimine devam edeceğiz" dedi.