Çamaşır makinelerinin kazanlarını depremzedeler için sobaya dönüştürüyorlar

© AADepremzedelerin soğuk havada üşümesini istemeyen çalışanlar, atıl durumdaki çamaşır makinelerinin kazanlarını sobaya dönüştürdü.
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© AA
Depremzedelerin soğuk havada üşümesini istemeyen çalışanlar, atıl durumdaki çamaşır makinelerinin kazanlarını sobaya dönüştürdü.
© AAÇalışanların yaptığı 48 soba deprem bölgelerine gönderildi.
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© AA
Çalışanların yaptığı 48 soba deprem bölgelerine gönderildi.
© AAServiste teknisyen olarak çalışan Ferhat Hancı, Anadolu Ajansı muhabirine, atıl durumdaki çamaşır makinesi kazanlarının içinde bulunan çelik tamburlarından soba yaptıklarını söyledi.
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© AA
Serviste teknisyen olarak çalışan Ferhat Hancı, Anadolu Ajansı muhabirine, atıl durumdaki çamaşır makinesi kazanlarının içinde bulunan çelik tamburlarından soba yaptıklarını söyledi.
© AADeprem bölgelerinde dışarıda kalanlar için sobaları ürettiklerini anlatan Hancı "Çelik tamburlar her türlü hava şartlarına ve ısıya dayanaklıdır. Isınmanın yanı sıra sobanın üzerinde yemek ve çay ısıtılabiliyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimine devam edeceğiz" dedi.
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© AA
Deprem bölgelerinde dışarıda kalanlar için sobaları ürettiklerini anlatan Hancı "Çelik tamburlar her türlü hava şartlarına ve ısıya dayanaklıdır. Isınmanın yanı sıra sobanın üzerinde yemek ve çay ısıtılabiliyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimine devam edeceğiz" dedi.
© AAŞimdiye kadar 48 soba üreterek deprem bölgesine gönderdikleri söyleyen Hancı "Vatandaşlardan atıl durumdaki çamaşır makinelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunlardaki kazanları da sobaya dönüştürerek deprem bölgesine göndereceğiz" şeklinde konuştu.
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© AA
Şimdiye kadar 48 soba üreterek deprem bölgesine gönderdikleri söyleyen Hancı "Vatandaşlardan atıl durumdaki çamaşır makinelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunlardaki kazanları da sobaya dönüştürerek deprem bölgesine göndereceğiz" şeklinde konuştu.