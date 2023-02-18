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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/camasir-makinelerinin-kazanlarini-depremzedeler-icin-sobaya-donusturuyorlar-1067201376.html
Çamaşır makinelerinin kazanlarını depremzedeler için sobaya dönüştürüyorlar
Çamaşır makinelerinin kazanlarını depremzedeler için sobaya dönüştürüyorlar
Bitlis'in Tatvan ilçesinde beyaz eşya yetkili servisi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için çamaşır makinesi kazanlarından soba... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
galeri
çamaşır makinesi
ömer sobacı
depremzede
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galeri, çamaşır makinesi, ömer sobacı, depremzede, фото
galeri, çamaşır makinesi, ömer sobacı, depremzede, фото

Çamaşır makinelerinin kazanlarını depremzedeler için sobaya dönüştürüyorlar

17:22 18.02.2023 (güncellendi: 17:23 18.02.2023)
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde beyaz eşya yetkili servisi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için çamaşır makinesi kazanlarından soba yaptı.
© AADepremzedelerin soğuk havada üşümesini istemeyen çalışanlar, atıl durumdaki çamaşır makinelerinin kazanlarını sobaya dönüştürdü.
Depremzedelerin soğuk havada üşümesini istemeyen çalışanlar, atıl durumdaki çamaşır makinelerinin kazanlarını sobaya dönüştürdü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Depremzedelerin soğuk havada üşümesini istemeyen çalışanlar, atıl durumdaki çamaşır makinelerinin kazanlarını sobaya dönüştürdü.
© AAÇalışanların yaptığı 48 soba deprem bölgelerine gönderildi.
Çalışanların yaptığı 48 soba deprem bölgelerine gönderildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Çalışanların yaptığı 48 soba deprem bölgelerine gönderildi.
© AAServiste teknisyen olarak çalışan Ferhat Hancı, Anadolu Ajansı muhabirine, atıl durumdaki çamaşır makinesi kazanlarının içinde bulunan çelik tamburlarından soba yaptıklarını söyledi.
Serviste teknisyen olarak çalışan Ferhat Hancı, Anadolu Ajansı muhabirine, atıl durumdaki çamaşır makinesi kazanlarının içinde bulunan çelik tamburlarından soba yaptıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
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© AA
Serviste teknisyen olarak çalışan Ferhat Hancı, Anadolu Ajansı muhabirine, atıl durumdaki çamaşır makinesi kazanlarının içinde bulunan çelik tamburlarından soba yaptıklarını söyledi.
© AADeprem bölgelerinde dışarıda kalanlar için sobaları ürettiklerini anlatan Hancı "Çelik tamburlar her türlü hava şartlarına ve ısıya dayanaklıdır. Isınmanın yanı sıra sobanın üzerinde yemek ve çay ısıtılabiliyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimine devam edeceğiz" dedi.
Deprem bölgelerinde dışarıda kalanlar için sobaları ürettiklerini anlatan Hancı Çelik tamburlar her türlü hava şartlarına ve ısıya dayanaklıdır. Isınmanın yanı sıra sobanın üzerinde yemek ve çay ısıtılabiliyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimine devam edeceğiz dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Deprem bölgelerinde dışarıda kalanlar için sobaları ürettiklerini anlatan Hancı "Çelik tamburlar her türlü hava şartlarına ve ısıya dayanaklıdır. Isınmanın yanı sıra sobanın üzerinde yemek ve çay ısıtılabiliyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için soba üretimine devam edeceğiz" dedi.
© AAŞimdiye kadar 48 soba üreterek deprem bölgesine gönderdikleri söyleyen Hancı "Vatandaşlardan atıl durumdaki çamaşır makinelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunlardaki kazanları da sobaya dönüştürerek deprem bölgesine göndereceğiz" şeklinde konuştu.
Şimdiye kadar 48 soba üreterek deprem bölgesine gönderdikleri söyleyen Hancı Vatandaşlardan atıl durumdaki çamaşır makinelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunlardaki kazanları da sobaya dönüştürerek deprem bölgesine göndereceğiz şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
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© AA
Şimdiye kadar 48 soba üreterek deprem bölgesine gönderdikleri söyleyen Hancı "Vatandaşlardan atıl durumdaki çamaşır makinelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunlardaki kazanları da sobaya dönüştürerek deprem bölgesine göndereceğiz" şeklinde konuştu.
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