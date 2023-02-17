Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum, gelirlerse taşlayın
15:58 17.02.2023 (güncellendi: 16:10 17.02.2023)
© AAYıldız Tilbe
© AA
Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından vasiyetini açıkladı.
Tilbe, cenazesinde bir tane bile politikacı istemediğini belirterek, “Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, bir politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allahı’n izniyle” dedi:
“Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah’ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum. Buradan size söyleyeyim. Vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım.”
Öldüğüm zaman Cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum , Gelmesinler . Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allahın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini İstemiyorum— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) February 17, 2023
'Hahaha ben öleceğim siz kalacak mısınız?'
Tilbe, paylaşımın ardından gelen yorumlara şöyle yanıt verdi:
“Hahaha ben öleceğim siz kalacak mısınız? Sırası gelen istediği yere tutunsun bakayım kalabiliyor mu? Tekrar görüşeceğiz. Üzülmeyin, Allah hayırlısını versin, şu mübarek günde. Turp gibiyim Allaha şükür.”
Hahaha ben ölücem siz kalıcakmısınız)))Sırası gelen istediği yere tutunsun bakiyim kalabiliyomu. Tekrar görüşücez Üzülmeyin ,Allah hayırlısını versin herşeyin şu mübarek gün ve her gün🤍— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) February 17, 2023