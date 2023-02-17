https://sputniknews.com.tr/20230217/yildiz-tilbe-vasiyetini-acikladi-cenazeme-bir-tane-politikaci-istemiyorum-gelirlerse-taslayin-1067172501.html

Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum, gelirlerse taşlayın

Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum, gelirlerse taşlayın

Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum"... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T15:58+0300

2023-02-17T15:58+0300

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yıldız tilbe

vasiyet

cenaze

yaşam

politikacı

taş

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Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından vasiyetini açıkladı. Tilbe, cenazesinde bir tane bile politikacı istemediğini belirterek, “Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, bir politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allahı’n izniyle” dedi:“Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah’ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum. Buradan size söyleyeyim. Vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım.”'Hahaha ben öleceğim siz kalacak mısınız?'Tilbe, paylaşımın ardından gelen yorumlara şöyle yanıt verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230205/yildiz-tilbe-insan-hayati-dogadaki-butun-canlilarin-hayatindan-daha-onemlidir-1066592334.html

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yıldız tilbe, vasiyet, cenaze, politikacı, taş