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https://sputniknews.com.tr/20230217/yildiz-tilbe-vasiyetini-acikladi-cenazeme-bir-tane-politikaci-istemiyorum-gelirlerse-taslayin-1067172501.html
Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum, gelirlerse taşlayın
Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum, gelirlerse taşlayın
Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum"... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T15:58+0300
2023-02-17T16:10+0300
yıldız tilbe
vasiyet
cenaze
yaşam
politikacı
taş
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Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından vasiyetini açıkladı. Tilbe, cenazesinde bir tane bile politikacı istemediğini belirterek, “Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, bir politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allahı’n izniyle” dedi:“Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah’ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum. Buradan size söyleyeyim. Vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım.”'Hahaha ben öleceğim siz kalacak mısınız?'Tilbe, paylaşımın ardından gelen yorumlara şöyle yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230205/yildiz-tilbe-insan-hayati-dogadaki-butun-canlilarin-hayatindan-daha-onemlidir-1066592334.html
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yıldız tilbe, vasiyet, cenaze, politikacı, taş
yıldız tilbe, vasiyet, cenaze, politikacı, taş

Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme bir tane politikacı istemiyorum, gelirlerse taşlayın

15:58 17.02.2023 (güncellendi: 16:10 17.02.2023)
© AAYıldız Tilbe
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabından vasiyetini açıkladı.
Tilbe, cenazesinde bir tane bile politikacı istemediğini belirterek, “Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, bir politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allahı’n izniyle” dedi:
“Öldüğüm zaman cenazeme bir tane politikacı siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah’ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum. Buradan size söyleyeyim. Vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım.”

'Hahaha ben öleceğim siz kalacak mısınız?'

Tilbe, paylaşımın ardından gelen yorumlara şöyle yanıt verdi:
“Hahaha ben öleceğim siz kalacak mısınız? Sırası gelen istediği yere tutunsun bakayım kalabiliyor mu? Tekrar görüşeceğiz. Üzülmeyin, Allah hayırlısını versin, şu mübarek günde. Turp gibiyim Allaha şükür.”
Yıldız Tilbe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
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