https://sputniknews.com.tr/20230205/yildiz-tilbe-insan-hayati-dogadaki-butun-canlilarin-hayatindan-daha-onemlidir-1066592334.html
Yıldız Tilbe: İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir
Yıldız Tilbe: İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir
9 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında konuşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemlidir"... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T14:11+0300
2023-02-05T14:11+0300
2023-02-05T14:14+0300
yaşam
yıldız tilbe
hayvan
köpek
insan
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Sanatçı Yıldız Tilbe önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Daha önce saldıran köpek gruplarının halk tarafından zehirlenmesi gerektiğini savunan ve sosyal medya hesabından bu yönde paylaşımlarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan Tilbe, Van'da 10 yaşındaki bir çocuğa saldıran ve ölümüne sebep olan başıboş köpek olayının ardından, "Köpek terörü işte" diyerek tepki göstermişti. Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre bu açıklaması yüzünden sosyal medyada tepki alan şarkıcı basın mensuplarının "Köpekler hakkındaki açıklamalarınız çok tepki gördü. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi: "İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar. Ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın. İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umrumda değil."
https://sputniknews.com.tr/20220416/sokak-kopekleri-paylasimi-tepki-ceken-yildiz-tilbe-ifade-verdi-bugun-bile-80-dikis-atilan-cocuk-var-1055601171.html
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yıldız tilbe, hayvan, köpek, insan
yıldız tilbe, hayvan, köpek, insan
Yıldız Tilbe: İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir
14:11 05.02.2023 (güncellendi: 14:14 05.02.2023) Abone ol
9 yaşındaki çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında konuşan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "İnsan hayatı bütün canlılardan daha önemlidir" ifadelerini kullandı. Tilbe, daha önce de Van'da 10 yaşındaki bir çocuğa saldıran ve ölümüne sebep olan başıboş köpek olayının ardından sanatçı "Köpek terörü işte" diyerek tepki göstermişti.
Sanatçı Yıldız Tilbe önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Daha önce saldıran köpek gruplarının halk tarafından zehirlenmesi gerektiğini savunan ve sosyal medya hesabından bu yönde paylaşımlarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan Tilbe, Van'da 10 yaşındaki bir çocuğa saldıran ve ölümüne sebep olan başıboş köpek olayının ardından, "Köpek terörü işte" diyerek tepki göstermişti.
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre bu açıklaması yüzünden sosyal medyada tepki alan şarkıcı basın mensuplarının "Köpekler hakkındaki açıklamalarınız çok tepki gördü. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi: "İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Böyle savunuyorum. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. İnsanın güzelleştirdiği yerde her şey güzel güzel yaşar. Ama insanının kötüleştirdiği yerde insan kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasın. İnsanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkasının ne düşündüğü de umrumda değil."