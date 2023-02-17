https://sputniknews.com.tr/20230217/uefa-rusya-macindaki-provokatif-tezahurat-nedeniyle-ukrayna-mini-futbol-federasyonuna-ceza-kesti-1067176328.html
UEFA, Rusya maçındaki provokatif tezahürat nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na ceza kesti
UEFA, Rusya maçındaki provokatif tezahürat nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na ceza kesti
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2022 Avrupa Mini Futbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yla oynanan maçta Ukraynalı taraftarların... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T17:11+0300
2023-02-17T17:11+0300
2023-02-17T17:11+0300
ukrayna krizi
uefa
rusya
ukrayna
tezahürat
ceza
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı taraftarların maç sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya halkına yönelik provokatif ve aşağılayıcı tezahüratlarını görüşen kurul, Ukrayna tarafına ceza verilmesini kararlaştırdı.Alınan karar uyarınca Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na 20 bin euro para cezası kesildi.Rusya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçı, 4 Şubat'ta Hollanda'da oynandı. Rusya, maçı 3-2 kazandı. Rusya Futbol Federasyonu, 5 Şubat'ta UEFA'ya başvurarak disiplin soruşturması açılmasını talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-futbol-federasyonu-ve-uefadan-rus-takimlarinin-turnuvalara-donusuyle-ilgili-isbirligi-karari-1066128317.html
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uefa, rusya, ukrayna, tezahürat, ceza
uefa, rusya, ukrayna, tezahürat, ceza
UEFA, Rusya maçındaki provokatif tezahürat nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na ceza kesti
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2022 Avrupa Mini Futbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yla oynanan maçta Ukraynalı taraftarların gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na 20 bin euro ceza verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı taraftarların maç sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya halkına yönelik provokatif ve aşağılayıcı tezahüratlarını görüşen kurul, Ukrayna tarafına ceza verilmesini kararlaştırdı.
Alınan karar uyarınca Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na 20 bin euro para cezası kesildi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçı, 4 Şubat'ta Hollanda'da oynandı. Rusya, maçı 3-2 kazandı. Rusya Futbol Federasyonu, 5 Şubat'ta UEFA'ya başvurarak disiplin soruşturması açılmasını talep etti.