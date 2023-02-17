https://sputniknews.com.tr/20230217/uefa-rusya-macindaki-provokatif-tezahurat-nedeniyle-ukrayna-mini-futbol-federasyonuna-ceza-kesti-1067176328.html

UEFA, Rusya maçındaki provokatif tezahürat nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na ceza kesti

UEFA, Rusya maçındaki provokatif tezahürat nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na ceza kesti

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2022 Avrupa Mini Futbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yla oynanan maçta Ukraynalı taraftarların... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T17:11+0300

2023-02-17T17:11+0300

2023-02-17T17:11+0300

ukrayna krizi

uefa

rusya

ukrayna

tezahürat

ceza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0e/1061189531_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_261d0522c4ab97f531c3c24dc0258d1a.jpg

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı taraftarların maç sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya halkına yönelik provokatif ve aşağılayıcı tezahüratlarını görüşen kurul, Ukrayna tarafına ceza verilmesini kararlaştırdı.Alınan karar uyarınca Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na 20 bin euro para cezası kesildi.Rusya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçı, 4 Şubat'ta Hollanda'da oynandı. Rusya, maçı 3-2 kazandı. Rusya Futbol Federasyonu, 5 Şubat'ta UEFA'ya başvurarak disiplin soruşturması açılmasını talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-futbol-federasyonu-ve-uefadan-rus-takimlarinin-turnuvalara-donusuyle-ilgili-isbirligi-karari-1066128317.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa, rusya, ukrayna, tezahürat, ceza