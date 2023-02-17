Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/uefa-rusya-macindaki-provokatif-tezahurat-nedeniyle-ukrayna-mini-futbol-federasyonuna-ceza-kesti-1067176328.html
UEFA, Rusya maçındaki provokatif tezahürat nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na ceza kesti
UEFA, Rusya maçındaki provokatif tezahürat nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na ceza kesti
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2022 Avrupa Mini Futbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yla oynanan maçta Ukraynalı taraftarların... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T17:11+0300
2023-02-17T17:11+0300
ukrayna krizi
uefa
rusya
ukrayna
tezahürat
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0e/1061189531_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_261d0522c4ab97f531c3c24dc0258d1a.jpg
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı taraftarların maç sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya halkına yönelik provokatif ve aşağılayıcı tezahüratlarını görüşen kurul, Ukrayna tarafına ceza verilmesini kararlaştırdı.Alınan karar uyarınca Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na 20 bin euro para cezası kesildi.Rusya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçı, 4 Şubat'ta Hollanda'da oynandı. Rusya, maçı 3-2 kazandı. Rusya Futbol Federasyonu, 5 Şubat'ta UEFA'ya başvurarak disiplin soruşturması açılmasını talep etti.
https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-futbol-federasyonu-ve-uefadan-rus-takimlarinin-turnuvalara-donusuyle-ilgili-isbirligi-karari-1066128317.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0e/1061189531_122:0:770:486_1920x0_80_0_0_b741f0482414bb4f5d3dd073de3ee3e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa, rusya, ukrayna, tezahürat, ceza
uefa, rusya, ukrayna, tezahürat, ceza

UEFA, Rusya maçındaki provokatif tezahürat nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na ceza kesti

17:11 17.02.2023
© AAUEFA - Logo
UEFA - Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2022 Avrupa Mini Futbol Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yla oynanan maçta Ukraynalı taraftarların gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na 20 bin euro ceza verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ukraynalı taraftarların maç sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya halkına yönelik provokatif ve aşağılayıcı tezahüratlarını görüşen kurul, Ukrayna tarafına ceza verilmesini kararlaştırdı.
Alınan karar uyarınca Ukrayna Mini Futbol Federasyonu'na 20 bin euro para cezası kesildi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçı, 4 Şubat'ta Hollanda'da oynandı. Rusya, maçı 3-2 kazandı. Rusya Futbol Federasyonu, 5 Şubat'ta UEFA'ya başvurarak disiplin soruşturması açılmasını talep etti.
Rusya- Futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
Ukrayna krizi
Rusya Futbol Federasyonu ve UEFA’dan Rus takımlarının turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliği kararı
24 Ocak, 19:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала