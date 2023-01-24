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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-futbol-federasyonu-ve-uefadan-rus-takimlarinin-turnuvalara-donusuyle-ilgili-isbirligi-karari-1066128317.html
Rusya Futbol Federasyonu ve UEFA’dan Rus takımlarının turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliği kararı
Rusya Futbol Federasyonu ve UEFA’dan Rus takımlarının turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliği kararı
Rusya Futbol Federasyonu (RFS), UEFA heyetiyle yapılan görüşmede, Rus futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalara dönüşüne yönelik işbirliğini sürdürme... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T19:31+0300
2023-01-24T19:31+0300
ukrayna krizi
uefa
rusya
rusya futbol federasyonu
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RFS ve UEFA heyetleri arasında bugün bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, Rus takımların uluslararası turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliğinin sürdürülmesi konusu değerlendirildi.RFS’ten yapılan açıklamada, görüşmede temasları sürdürme kararının alındığı kaydedildi.Yeni görüşmenin şubat ayında yapılacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220920/uefa-rusyanin-2024-avrupa-futbol-sampiyonasindan-euro-2024-men-edildigini-duyurdu-1061431931.html
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uefa, rusya, rusya futbol federasyonu
uefa, rusya, rusya futbol federasyonu

Rusya Futbol Federasyonu ve UEFA’dan Rus takımlarının turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliği kararı

19:31 24.01.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinRusya- Futbol
Rusya- Futbol - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Futbol Federasyonu (RFS), UEFA heyetiyle yapılan görüşmede, Rus futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalara dönüşüne yönelik işbirliğini sürdürme prosedürü üzerinde anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
RFS ve UEFA heyetleri arasında bugün bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, Rus takımların uluslararası turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliğinin sürdürülmesi konusu değerlendirildi.
RFS’ten yapılan açıklamada, görüşmede temasları sürdürme kararının alındığı kaydedildi.
Yeni görüşmenin şubat ayında yapılacağı ifade edildi.
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