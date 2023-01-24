https://sputniknews.com.tr/20230124/rusya-futbol-federasyonu-ve-uefadan-rus-takimlarinin-turnuvalara-donusuyle-ilgili-isbirligi-karari-1066128317.html

Rusya Futbol Federasyonu ve UEFA’dan Rus takımlarının turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliği kararı

Rusya Futbol Federasyonu ve UEFA’dan Rus takımlarının turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliği kararı

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), UEFA heyetiyle yapılan görüşmede, Rus futbol kulüplerinin uluslararası turnuvalara dönüşüne yönelik işbirliğini sürdürme... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T19:31+0300

2023-01-24T19:31+0300

2023-01-24T19:31+0300

ukrayna krizi

uefa

rusya

rusya futbol federasyonu

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RFS ve UEFA heyetleri arasında bugün bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede, Rus takımların uluslararası turnuvalara dönüşüyle ilgili işbirliğinin sürdürülmesi konusu değerlendirildi.RFS’ten yapılan açıklamada, görüşmede temasları sürdürme kararının alındığı kaydedildi.Yeni görüşmenin şubat ayında yapılacağı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220920/uefa-rusyanin-2024-avrupa-futbol-sampiyonasindan-euro-2024-men-edildigini-duyurdu-1061431931.html

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