https://sputniknews.com.tr/20220920/uefa-rusyanin-2024-avrupa-futbol-sampiyonasindan-euro-2024-men-edildigini-duyurdu-1061431931.html

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini duyurdu

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan men edildiğini duyurdu

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu. 20.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-20T18:14+0300

2022-09-20T18:14+0300

2022-09-20T19:01+0300

spor

uefa

rusya

ukrayna

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UEFA'dan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Hvar Adası'nda gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısının ardından EURO 2024'ün yol haritası ve eleme kuraları prosedürlerine ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi.Buna göre, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden kriz nedeniyle, UEFA İcra Kurulu'nun 28 Şubat'ta tüm Rus takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik aldığı kararın 15 Temmuz'da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onaylandığı hatırlatılarak, Rusya'nın eleme kuralarına katılamayacağı vurgulandı.EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya ise turnuvaya doğrudan katılacağı için 9 Ekim'de Frankfurt'ta düzenlenecek eleme kuralarında yer almayacak.53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andrey Pavelko, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Talebim üzerine Rusya, (Euro 2024 eleme kurasının yapılacağı) 9 Ekim’de Almanya’nın Frankfurt am Main şehrinde olmayacak. En az 2024’e kadar resmi uluslararası futbol yarışlarına katılmayacaklar” diye yazdı.UEFA İcra Komitesi bugün Euro 2024 elemelerinin kura prosedürünü görüştü. Kura, 9 Ekim’de Almanya’nın Frankfurt am Main şehrinde çekilecek. Turnuva, 14 Haziran – 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’da yapılacak.Daha önce FIFA ve UEFA’nın ortak açıklamasında, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Rus milli takım ve kulüplerinin belirsiz bir süre için tüm uluslararası turnuvalardan men edildiği bildirilmişti.

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