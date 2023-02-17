https://sputniknews.com.tr/20230217/tuik-2022de-mutluyum-diyenlerin-orani-artti-evliler-ve-ilkokul-mezunlari-daha-mutlu-1067164831.html

TÜİK: 2022'de 'Mutluyum' diyenlerin oranı arttı, evliler ve ilkokul mezunları daha mutlu

TÜİK: 2022'de 'Mutluyum' diyenlerin oranı arttı, evliler ve ilkokul mezunları daha mutlu

TÜİK verisine göre, 2022’de mutsuz kişilerin oranı 0.7 puan düşüşle yüzde 15.9’a geriledi. Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T13:33+0300

2023-02-17T13:33+0300

2023-02-17T13:46+0300

türkiye istatistik kurumu (tüik)

yaşam

mutsuzluk

evlilik

ilkokul

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması' verilerini açıkladı.Buna göre, Türkiye’de mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 49.3 iken 2022 yılında yüzde 49.7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2021 yılında yüzde 16.6 iken 2022 yılında yüzde 15.9 olarak açıklandı.Kadınlar daha mutluİstatistiklerde, mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranının, 2021 yılında yüzde 43.9 iken 2022 yılında yüzde 46.5 olduğu belirtildi. Ayrıca, kadınlarda bu oranın, 2021 yılında yüzde 54.6 iken 2022 yılında yüzde 52.7’e yükseldiği kaydedildi.Evliler evli olmayanlardan daha mutluTÜİK verilerine göre, evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2022 yılında yüzde 54.5 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40.4 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 51.0'inin, evli kadınların ise yüzde 57.9'unun mutlu olduğu gözlendi.En mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubundaYaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2021 yılında yüzde 56.2, 2022 yılında ise yüzde 57.7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2021 yılında yüzde 44.5 ile 18-24 yaş grubunda görülürken 2022 yılında yüzde 46.8 ile 25-34 yaş grubunda gözlendi.İlkokul mezunu bireyler daha mutluEğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2022 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 52.7 ile ilkokul mezunu grubunda görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 51.7 ile bir okul bitirmeyenler, yüzde 48.3 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 48.2 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 46.3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.En yüksek memnuniyet oranı yüzde 75.9 ile asayiş hizmetlerindeKamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2022 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,9 olurken bunu sırasıyla yüzde 69,7 ile ulaştırma, yüzde 65.6 ile sağlık, yüzde 63,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 59,5 ile adli ve yüzde 59.3 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022 yılında yüzde 64.9 oldu.Bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek amacıyla yapılan araştırmanın sonucuna göre, mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı 2022’de artarken, mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise azaldı.

https://sputniknews.com.tr/20230217/tuik-2022nin-son-ceyreginde-issizlik-yuzde-102-oldu-1067154824.html

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türkiye istatistik kurumu (tüik), mutsuzluk, evlilik, ilkokul