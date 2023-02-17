© AAKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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© AA
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
© AAYaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.
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© AA
Yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.
© AAKentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.
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© AA
Kentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.
© AAGeçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.
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© AA
Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.
© AAPerre Antik Kenti, Komagene Krallığı'nın 5 büyük şehrinden biri.
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© AA
Perre Antik Kenti, Komagene Krallığı'nın 5 büyük şehrinden biri.