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Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi
Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi
Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremden etkilenmedi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
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adıyaman, perre antik kenti, fotoğraf, фото
adıyaman, perre antik kenti, fotoğraf, фото

Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

14:39 17.02.2023
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Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremden etkilenmedi.
© AAKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
© AAYaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.
Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.
© AAKentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.
Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.
© AAGeçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.
Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.
© AAPerre Antik Kenti, Komagene Krallığı'nın 5 büyük şehrinden biri.
Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Perre Antik Kenti, Komagene Krallığı'nın 5 büyük şehrinden biri.
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