https://sputniknews.com.tr/20230217/mehmet-cengiz-kilicdarogluna-yanit-verdi-ben-bu-yardimi-alinterimle-millete-hibe-ettim-1067183856.html

Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim

Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim

Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T23:05+0300

2023-02-17T23:05+0300

2023-02-17T23:05+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

mehmet cengiz

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweet atarak “Sevgili Beşli Çeteler, dekontları saklayın; 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi. Bir gün sonra ise Cengiz Holding'in kurduğu tesise teşvikle verildi. Bu teşvikle tartışama büyüdü.Oda Tv'de yer alan habere göre, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Bu acı günde böyle şey konuşulur mu ya. Yardımla ilgili borcum çıkarsa (Kemal Kılıçdaroğlu) bunu o borçtan düşmesin. Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim. Çok yadırgadım" dedi.

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, mehmet cengiz