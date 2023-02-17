https://sputniknews.com.tr/20230217/mehmet-cengiz-kilicdarogluna-yanit-verdi-ben-bu-yardimi-alinterimle-millete-hibe-ettim-1067183856.html
Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim
Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim
Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T23:05+0300
2023-02-17T23:05+0300
2023-02-17T23:05+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
mehmet cengiz
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweet atarak “Sevgili Beşli Çeteler, dekontları saklayın; 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi. Bir gün sonra ise Cengiz Holding'in kurduğu tesise teşvikle verildi. Bu teşvikle tartışama büyüdü.Oda Tv'de yer alan habere göre, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Bu acı günde böyle şey konuşulur mu ya. Yardımla ilgili borcum çıkarsa (Kemal Kılıçdaroğlu) bunu o borçtan düşmesin. Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim. Çok yadırgadım" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, mehmet cengiz
kemal kılıçdaroğlu, mehmet cengiz
Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim
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Cengiz İnşaatın sahibi Mehmet Cengiz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine tepki gösterdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweet atarak “Sevgili Beşli Çeteler, dekontları saklayın; 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi. Bir gün sonra ise Cengiz Holding'in kurduğu tesise teşvikle verildi. Bu teşvikle tartışama büyüdü.
Oda Tv'de yer alan habere göre, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Bu acı günde böyle şey konuşulur mu ya. Yardımla ilgili borcum çıkarsa (Kemal Kılıçdaroğlu) bunu o borçtan düşmesin. Ben bu yardımı alınterimle millete hibe ettim. Çok yadırgadım" dedi.