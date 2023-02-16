https://sputniknews.com.tr/20230216/kilicdaroglu-dekontlari-mutlaka-saklayin-onlari-418-milyar-dolarlik-borcunuzdan-dusecegim-1067096067.html

Kılıçdaroğlu: Dekontları mutlaka saklayın, onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim

Kılıçdaroğlu: Dekontları mutlaka saklayın, onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim

'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına maaşını bağışlayan CHP lideri Kılıdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T01:03+0300

2023-02-16T01:03+0300

2023-02-16T01:10+0300

politika

türkiye tek yürek

kemal kılıçdaroğlu

bağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066655110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b48d9ff4772cf8b23550be0b42b48049.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bir maaşını daha bağışladığını söyledi.Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na telefonla bağlandı.Kemal Kılıçdaroğlu, ''İmkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya dolayısıyla. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Bağış kampanyası devam ettiği sırada Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu "Sevgili beşli çeteler, bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-tek-yurek-kampanyasinda-ilk-15-saatte-92-milyar-900-milyon-liralik-bagisa-ulasildi-1067092535.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye tek yürek, kemal kılıçdaroğlu, bağış