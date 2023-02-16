https://sputniknews.com.tr/20230216/kilicdaroglu-dekontlari-mutlaka-saklayin-onlari-418-milyar-dolarlik-borcunuzdan-dusecegim-1067096067.html
Kılıçdaroğlu: Dekontları mutlaka saklayın, onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim
Kılıçdaroğlu: Dekontları mutlaka saklayın, onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim
'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına maaşını bağışlayan CHP lideri Kılıdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T01:03+0300
2023-02-16T01:03+0300
2023-02-16T01:10+0300
politika
türkiye tek yürek
kemal kılıçdaroğlu
bağış
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bir maaşını daha bağışladığını söyledi.Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na telefonla bağlandı.Kemal Kılıçdaroğlu, ''İmkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya dolayısıyla. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Bağış kampanyası devam ettiği sırada Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu "Sevgili beşli çeteler, bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-tek-yurek-kampanyasinda-ilk-15-saatte-92-milyar-900-milyon-liralik-bagisa-ulasildi-1067092535.html
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türkiye tek yürek, kemal kılıçdaroğlu, bağış
türkiye tek yürek, kemal kılıçdaroğlu, bağış
Kılıçdaroğlu: Dekontları mutlaka saklayın, onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim
01:03 16.02.2023 (güncellendi: 01:10 16.02.2023) Abone ol
'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına maaşını bağışlayan CHP lideri Kılıdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bir maaşını daha bağışladığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'na telefonla bağlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, ''İmkanım dahilinde bir maaşımı daha bağışlamak istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum bu kampanya dolayısıyla. Başarılar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bağış kampanyası devam ettiği sırada Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu "Sevgili beşli çeteler, bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi.