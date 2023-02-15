https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-tek-yurek-kampanyasinda-ilk-15-saatte-92-milyar-900-milyon-liralik-bagisa-ulasildi-1067092535.html
'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon liralık bağışa ulaşıldı
'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon liralık bağışa ulaşıldı
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında saat 22.30 itibarıyla... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T22:05+0300
2023-02-15T22:05+0300
2023-02-15T22:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yardım
deprem
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında saat 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon liralık bağış rakamına ulaşıldıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla bağlandığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına, ülke genelinden çok sayıda iş insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokratlar katıldı.Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eşiyle bir maaşını bağışladıklarını açıkladı. Akşener yayında "Birimiz hepimiz hepimiz birimiz" dedi.Muharrem İnce: Ben de bir maaşımı bu kampanyaya bağışlıyorum'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den de bağış geldi. 1 maaşını kampanyaya bağışlayan İnce, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
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yardım, deprem
'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon liralık bağışa ulaşıldı
22:05 15.02.2023 (güncellendi: 22:47 15.02.2023) Abone ol
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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında saat 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon liralık bağış rakamına ulaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında saat 22.30 itibarıyla 101 milyar 101 milyon liralık bağış rakamına ulaşıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla bağlandığı Türkiye Tek Yürek kampanyasına, ülke genelinden çok sayıda iş insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokratlar katıldı.
Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.
'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de eşiyle bir maaşını bağışladıklarını açıkladı. Akşener yayında "Birimiz hepimiz hepimiz birimiz" dedi.
Muharrem İnce: Ben de bir maaşımı bu kampanyaya bağışlıyorum
'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den de bağış geldi.
1 maaşını kampanyaya bağışlayan İnce, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Şu an Hatay Samandağ'dayım. Türkiye Tek Yürek yayınına, burada telefonlar iyi çekmediği için bağlanamadım. Ben de bir maaşımı bu kampanyaya bağışlıyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağız."