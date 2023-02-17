https://sputniknews.com.tr/20230217/mangadan-kal-yanimda-dayanisma-platformu-ilk-bagisi-grup-yapti-yarisini-afad-ve-ahbapa-aktardi-1067158745.html

maNga'dan 'Kal Yanımda' dayanışma platformu: İlk bağışı grup yaptı, yarısını AFAD ve AHBAP'a aktardı

maNga'dan 'Kal Yanımda' dayanışma platformu: İlk bağışı grup yaptı, yarısını AFAD ve AHBAP'a aktardı

maNga, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ‘Kal Yanımda’ adlı kalıcı bir dayanışma ve yardım platformu kurduğunu duyurdu. Projenin bağış toplama... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T12:15+0300

2023-02-17T12:15+0300

2023-02-17T12:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

manga

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

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Alternatif rock müzik grubu maNga, sosyal medya hesapları üzerinden ‘Kal Yanımda’ isimli bir dayanışma ve yardım platformu kurduğunu açıkladı.İlk kez 2020 yılında gerçekleşen İzmir Depremi’nin ardından fikri ortaya çıkan ‘Kal Yanımda’ projesi düzenli ve devamlı bağışlarla bir dayanışma havuzu yaratmayı amaçlıyor. maNga ürünlerinin satışlarından ve grubun konser öncesi gerçekleştireceği meet & greet etkinliklerinden elde edilecek maddi gelirin bir miktarı şu andan itibaren bu platforma aktarılmaya başlanacak. Bu havuzda biriken bağışlar her ay maNga ekibinin birlikte karar vereceği dernek ve vakıflara bağışlanacak.Grup, projenin bir bağış toplama sayfası ya da vakıf olma görevi üstlenmeyeceğini ve halihazırda sürmekte olan faaliyetleri sonucu elde edilen gelirleri hayranlarıyla bir dayanışma içerisinde gerekli yerlere yönlendirebilecek bir aracı olma amacında olduğunu belirtti.Ferman Akgül, Yağmur Sarıgül, Cem Bahtiyar ve Özgür Can Öney’den oluşan maNga, yeni kurdukları dayanışma platformuna 200 bin TL ile ilk bağışı kendilerinin yaptığını ekledi.Bağışın yarısı doğrudan AFAD ve AHBAP’a bağışlanırken diğer yarısı ‘Kal Yanımda’ platformuna aktarıldı.Platform adını, maNga’nın kendileriyle aynı adı taşıyan 2004 tarihli ilk albümlerinde yer alan şarkıları ‘Kal Yanımda’dan alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230214/haluk-levent-ahbapi-denetleyecek-yerli-kurulusu-acikladi-1067046514.html

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manga, anadolu halk ve barış platformu (ahbap)