https://sputniknews.com.tr/20230217/macrona-saldiri-planlayan-asiri-sag-baglantili-gruptan-3-kisi-hapis-cezasi-aldi-1067185380.html

Macron'a saldırı planlayan aşırı sağ bağlantılı gruptan 3 kişi hapis cezası aldı

Macron'a saldırı planlayan aşırı sağ bağlantılı gruptan 3 kişi hapis cezası aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 2018'de saldırı planlamak ve komplo kurmakla suçlanan aşırı sağ bağlantılı gruptan 3 kişi hapis cezasına çarptırıldı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T23:50+0300

2023-02-17T23:50+0300

2023-02-17T23:52+0300

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komplo

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BBC'nin haberine göre, Paris Ceza Mahkemesi, "Les Barjols" olarak bilinen aşırı sağcı grupla bağlantılı 13 kişinin yargılandığı davanın kararını açıkladı.Buna göre, aşırı sağ grupla bağlantılı 3 kişiye Macron'a yönelik saldırı planlama ve komplo kurma suçlarından dolayı hapis cezası verilmesine hükmedildi.Yargılanan sanıklardan 66 yaşındaki Jean-Pierre Bouyer, 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer iki kişinin hapis cezasının daha kısa süre olduğu bildirildi.Sanıklardan bir diğerinin ise silah bulundurmaktan 6 ay tecil edilmiş hapis cezası aldığı kaydedildi.Mahkemede yargılanan 9 kişinin de olayla bir bağlantısı kanıtlanamadığı için beraat ettiği belirtildi."Les Barjols" olarak bilinen aşırı sağcı grupla bağlantılı 13 kişi 18 Ocak'ta "terör ve komplo kurma" suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı.Yaşları 22 ila 66 arasında değişen sanıklar Kasım 2018'de Macron'a, Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde saldırı planlamanın yanı sıra telefonda ve aralarındaki toplantılarda darbe planı yapmak, göçmenlere ve camilere yönelik şiddet eylemlerine hazırlanmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Facebook üzerinden kurulmuştuFransız iç istihbarat ekipleri, 2018'de başlayan soruşturmada aşırı sağcı gruptan Jean-Pierre Bouyer'in Macron'a saldırı planladığına yönelik bilgilere ulaşmıştı.Fransız polisi Kasım 2018'de Bouyer'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi bir toplantı sırasında baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.Polisler baskında, Peugeot 406 araç içinde kurşun geçirmez yelek ile askeri bıçak ve ekipmanların yanı sıra Bouyer'nin evinde silahlar ve mühimmat ele geçirmişti.Fransa'da 2017'de Facebook üzerinden kurulan aşırı sağcı grubun 60 yaşlarındaki sözde lideri Denis Collinet ise 2020'de polislerce gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230210/macron-korkunc-depreme-ve-magdurlarina-iliskin-dayanisma-ve-destegimizi-belirtmek-istiyorum-1066832771.html

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emmanuel macron, bbc, komplo