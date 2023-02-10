https://sputniknews.com.tr/20230210/macron-korkunc-depreme-ve-magdurlarina-iliskin-dayanisma-ve-destegimizi-belirtmek-istiyorum-1066832771.html
Macron: Korkunç depreme ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteğimizi belirtmek istiyorum
Macron: Korkunç depreme ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteğimizi belirtmek istiyorum
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T11:37+0300
2023-02-10T11:37+0300
2023-02-10T11:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fransa
emmanuel macron
ab
deprem
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Macron, Brüksel'deki olağanüstü AB liderler zirvesi sonrası basına açıklamalarda bulundu. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Macron, "Burada Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını vuran korkunç depreme ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteğimizi belirtmek istiyorum" dedi. Macron, depremin yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Fransa adına taziyelerini ilettiğini anımsatarak, Fransa dahil birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sivil koruma ekibi gönderdiğini vurguladı. Ülkesinden gelen 140 kişilik ekibin Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Macron, ihtiyaç ve öncelik durumuna göre dayanışmanın ifadesi olarak yardımları artırmaya hazır olduklarının altını çizdi.
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fransa, emmanuel macron, ab, deprem
fransa, emmanuel macron, ab, deprem
Macron: Korkunç depreme ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteğimizi belirtmek istiyorum
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.
Macron, Brüksel'deki olağanüstü AB liderler zirvesi sonrası basına açıklamalarda bulundu.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Macron, "Burada Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısını vuran korkunç depreme ve mağdurlarına ilişkin dayanışma ve desteğimizi belirtmek istiyorum" dedi.
Macron, depremin yaşandığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Fransa adına taziyelerini ilettiğini anımsatarak, Fransa dahil birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinin sivil koruma ekibi gönderdiğini vurguladı.
Ülkesinden gelen 140 kişilik ekibin Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Macron, ihtiyaç ve öncelik durumuna göre dayanışmanın ifadesi olarak yardımları artırmaya hazır olduklarının altını çizdi.