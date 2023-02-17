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Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı
Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı
Küçükçekmece’de bir sitedeki evin balkonunda çökme meydana geldi. Binada yaşayan bir vatandaş o anları anlatarak “Deprem oluyor sandık” dedi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T15:46+0300
2023-02-17T15:46+0300
küçükçekmece
türkiye
deprem
korku
çökme
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İstanbul'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak’ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki balkonda çökme meydana geldi. O anları anlatan bina sakini Necla Tuna saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Deprem olduğunu zanneden Tuna, kimseye bir şey olmadığını ifade etti. Binanın balkonunda ise maddi hasar meydana geldi.'Deprem oluyor sandık'Bina sakini Necla Tuna “Bizde her hangi bir sıkıntı yok. Balkonun alt kısmı duruyor ama kenar duvarı yıkıldı. İyi ki sabah erken saatlerde oldu. Çocuklar uyuyordu Allah’tan balkonda kimse yoktu. Deprem oluyor sandık. Korktuk ama kimsede yaralanma falan meydana gelmedi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/anlasmazlik-nedeniyle-yikilamayan-siteye-bilirkisi-cok-riskli-raporu-verdi-1067132015.html
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küçükçekmece, deprem, korku, çökme
küçükçekmece, deprem, korku, çökme

Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı

15:46 17.02.2023
© İHAKüçükçekmece'de yıkılan balkon
Küçükçekmece'de yıkılan balkon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© İHA
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Küçükçekmece’de bir sitedeki evin balkonunda çökme meydana geldi. Binada yaşayan bir vatandaş o anları anlatarak “Deprem oluyor sandık” dedi.
İstanbul'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak’ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki balkonda çökme meydana geldi. O anları anlatan bina sakini Necla Tuna saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Deprem olduğunu zanneden Tuna, kimseye bir şey olmadığını ifade etti. Binanın balkonunda ise maddi hasar meydana geldi.

'Deprem oluyor sandık'

Bina sakini Necla Tuna “Bizde her hangi bir sıkıntı yok. Balkonun alt kısmı duruyor ama kenar duvarı yıkıldı. İyi ki sabah erken saatlerde oldu. Çocuklar uyuyordu Allah’tan balkonda kimse yoktu. Deprem oluyor sandık. Korktuk ama kimsede yaralanma falan meydana gelmedi” dedi.
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