https://sputniknews.com.tr/20230217/kucukcekmecede-balkon-coktu-deprem-panigi-yasandi-1067171995.html

Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı

Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı

Küçükçekmece’de bir sitedeki evin balkonunda çökme meydana geldi. Binada yaşayan bir vatandaş o anları anlatarak “Deprem oluyor sandık” dedi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T15:46+0300

2023-02-17T15:46+0300

2023-02-17T15:46+0300

küçükçekmece

türkiye

deprem

korku

çökme

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İstanbul'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak’ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki balkonda çökme meydana geldi. O anları anlatan bina sakini Necla Tuna saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Deprem olduğunu zanneden Tuna, kimseye bir şey olmadığını ifade etti. Binanın balkonunda ise maddi hasar meydana geldi.'Deprem oluyor sandık'Bina sakini Necla Tuna “Bizde her hangi bir sıkıntı yok. Balkonun alt kısmı duruyor ama kenar duvarı yıkıldı. İyi ki sabah erken saatlerde oldu. Çocuklar uyuyordu Allah’tan balkonda kimse yoktu. Deprem oluyor sandık. Korktuk ama kimsede yaralanma falan meydana gelmedi” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230216/anlasmazlik-nedeniyle-yikilamayan-siteye-bilirkisi-cok-riskli-raporu-verdi-1067132015.html

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