https://sputniknews.com.tr/20230217/kucukcekmecede-balkon-coktu-deprem-panigi-yasandi-1067171995.html
Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı
Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı
Küçükçekmece’de bir sitedeki evin balkonunda çökme meydana geldi. Binada yaşayan bir vatandaş o anları anlatarak “Deprem oluyor sandık” dedi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T15:46+0300
2023-02-17T15:46+0300
2023-02-17T15:46+0300
küçükçekmece
türkiye
deprem
korku
çökme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067172255_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_69518092fbb21efaff13dca70a2384ac.jpg
İstanbul'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak’ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki balkonda çökme meydana geldi. O anları anlatan bina sakini Necla Tuna saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Deprem olduğunu zanneden Tuna, kimseye bir şey olmadığını ifade etti. Binanın balkonunda ise maddi hasar meydana geldi.'Deprem oluyor sandık'Bina sakini Necla Tuna “Bizde her hangi bir sıkıntı yok. Balkonun alt kısmı duruyor ama kenar duvarı yıkıldı. İyi ki sabah erken saatlerde oldu. Çocuklar uyuyordu Allah’tan balkonda kimse yoktu. Deprem oluyor sandık. Korktuk ama kimsede yaralanma falan meydana gelmedi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/anlasmazlik-nedeniyle-yikilamayan-siteye-bilirkisi-cok-riskli-raporu-verdi-1067132015.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067172255_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_a0f3f15477fa120d83e5322a4690e7f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
küçükçekmece, deprem, korku, çökme
küçükçekmece, deprem, korku, çökme
Küçükçekmece'de balkon çöktü, deprem paniği yaşandı
Abone ol
Küçükçekmece’de bir sitedeki evin balkonunda çökme meydana geldi. Binada yaşayan bir vatandaş o anları anlatarak “Deprem oluyor sandık” dedi.
İstanbul'da Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak’ta bir sitede bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki balkonda çökme meydana geldi. O anları anlatan bina sakini Necla Tuna saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi. Deprem olduğunu zanneden Tuna, kimseye bir şey olmadığını ifade etti. Binanın balkonunda ise maddi hasar meydana geldi.
'Deprem oluyor sandık'
Bina sakini Necla Tuna “Bizde her hangi bir sıkıntı yok. Balkonun alt kısmı duruyor ama kenar duvarı yıkıldı. İyi ki sabah erken saatlerde oldu. Çocuklar uyuyordu Allah’tan balkonda kimse yoktu. Deprem oluyor sandık. Korktuk ama kimsede yaralanma falan meydana gelmedi” dedi.