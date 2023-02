https://sputniknews.com.tr/20230216/anlasmazlik-nedeniyle-yikilamayan-siteye-bilirkisi-cok-riskli-raporu-verdi-1067132015.html

Anlaşmazlık nedeniyle yıkılamayan siteye bilirkişi 'çok riskli' raporu verdi

İstanbul Küçükçekmece'de mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıkılamayan 48 yıllık Çınar Sitesi'nin bilirkişi raporunda, "çok riskli yapı olduğu... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

Fatih Mahallesi'nde 13 blok ve 240 daireden oluşan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılmak istenen Çınar Sitesi'nde hak sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başlayan mahkeme süreci devam ediyor.Mahkemenin, daire sahiplerinden 13'ünün yaptığı itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine sitenin yıkımı gerçekleştirilemedi. Devam eden dava sürecinde 22 Ocak 2023 tarihli bilirkişi raporunda, binaların "çok riskli yapı" olduğu, "can ve mal güvenliği açısından acilen tahliye edilerek yıkılması gerektiği" tespiti yer aldı.Hazırlanan bilirkişi raporu, İstanbul 13. İdare Mahkemesine sunuldu.Bazı bölümlerinde çatlakların oluştuğu görülen sitedeki dairelerin yüzde 40'ında halen vatandaşların ikamet ettiği öğrenildi.'Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını bekliyoruz'Küçükçekmece Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Mahmut Opuz, sitede bulunan yapıların riskli ve kötü durumda olduğunu belirtti. Durumun belediyeye intikal etmesinin ardından tapuya bildirilerek şerh verildiğini ifade eden Opuz, bu kapsamda kat maliklerine tebligatların yapılarak yasal sürecin başlatıldığını ve bazı hak sahiplerinin yasal haklarını kullanarak dava açtığını kaydetti.Mahkemenin, itiraz üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anlatan Opuz, "Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını bekliyoruz. Kaldırıldığı takdirde yasal işlemlerini devam ettireceğiz. Binaların boşaltılması, altyapı yatırımlarından arındırılması için gerekli her türlü başvuruyu da yapmış durumdayız. Yürütmeyi durdurma kararları kesinleştikten sonra gerekli her türlü işlemi yapacağız." dedi.Mahkeme kararı olmadan herhangi bir işlem yapılamayacağının altını çizen Opuz, şunları kaydetti:'Talebim bir an evvel bu sitenin yıkılıp yeniden yapılması'Çınar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Açık ise sitedeki binaların bir an önce yıkılıp yeniden inşa edilmesini istediklerini belirtti.Mahkeme sürecinin hala devam ettiğini belirten Açık, "Zaten çürük raporu verildi, mahkemesi oldu. Şu anda mahkemenin kararını bekliyoruz. Hemen hemen bir ay içinde mahkeme sonucu gelecek. Biz yeniden karot aldırdık, bilirkişi geldi. Bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Talebim bir an evvel bu sitenin yıkılıp yeniden yapılması." diye konuştu.

