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Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: 'Mantıkla bağdaşır yönü yok'
Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: 'Mantıkla bağdaşır yönü yok'
10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T15:51+0300
2023-02-17T15:51+0300
politika
seçim
kemal kılıçdaroğlu
bülent arınç
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Siyasette seçim tartışması var.Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle "Bu şartlarda hukuken ve fiilen mümkün değil, seçim ertelenmeli." çıkışı tartışma yarattı.Seçimlerin sadece savaş nedeniyle ertelenebileceğine ilişkin Anayasa hükmünü de hatırlatan Arınç, ''Anayasalar kutsal metinler değildir, değişebilir." dedi.Konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertelenmesine sıcak bakmadıklarını ifade etti.Kılıçdaroğlu "Şimdi Anayasa açık ve ortadayken yani açık hüküm varken 'savaş halinde bile seçimlerin ertelenmesine ancak TBMM karar verebilir' derken, ortada savaş yok. Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan'ın, 'Bana bir yıl daha zaman verin' söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil. Kendisine bu ülke 20 yıl verdi. Artık 20 yıl sonunda ülkenin geldiği hal meydanda." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230213/bulent-arinc-ne-mayista-ne-haziranda-secim-olmaz-olamaz-1066988825.html
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seçim, kemal kılıçdaroğlu, bülent arınç
seçim, kemal kılıçdaroğlu, bülent arınç

Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: 'Mantıkla bağdaşır yönü yok'

15:51 17.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehiri de etkileyen deprem felaketi sonrasında yürütülen afet koordinasyon çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok.'' dedi.
Siyasette seçim tartışması var.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle "Bu şartlarda hukuken ve fiilen mümkün değil, seçim ertelenmeli." çıkışı tartışma yarattı.

Seçimlerin sadece savaş nedeniyle ertelenebileceğine ilişkin Anayasa hükmünü de hatırlatan Arınç, ''Anayasalar kutsal metinler değildir, değişebilir." dedi.

Konuyla ilgili Sözcü gazetesine açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertelenmesine sıcak bakmadıklarını ifade etti.
Kılıçdaroğlu "Şimdi Anayasa açık ve ortadayken yani açık hüküm varken 'savaş halinde bile seçimlerin ertelenmesine ancak TBMM karar verebilir' derken, ortada savaş yok. Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan'ın, 'Bana bir yıl daha zaman verin' söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil. Kendisine bu ülke 20 yıl verdi. Artık 20 yıl sonunda ülkenin geldiği hal meydanda." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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