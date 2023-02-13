https://sputniknews.com.tr/20230213/bulent-arinc-ne-mayista-ne-haziranda-secim-olmaz-olamaz-1066988825.html
Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz
Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin vatandaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T20:43+0300
2023-02-13T20:43+0300
2023-02-13T20:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bülent arınç
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104057/10/1040571006_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0ab247ec4c1a04d466d5ea94f5b1fc46.jpg
Arınç sosyal medya hesabından en geç 18 Haziran 2023’te yapılacak olan seçimlere dair bir açıklama paylaştı.Arınç, “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ötelenerek Kasım 2023’de yapılsın” ifadelerini kullandı.Açıklamasında, 'Büyük milletimizin başı sağolsun!' başlığını kullanan Arınç "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz" dedi.Arınç'ın paylaşımı şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104057/10/1040571006_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_d9a6619e3bc728e64c72dda12308a555.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bülent arınç, seçim
Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz
Abone ol
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin vatandaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini söyledi.
Arınç sosyal medya hesabından en geç 18 Haziran 2023’te yapılacak olan seçimlere dair bir açıklama paylaştı.
Arınç, “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ötelenerek Kasım 2023’de yapılsın” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, 'Büyük milletimizin başı sağolsun!' başlığını kullanan Arınç "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz" dedi.
Arınç'ın paylaşımı şöyle: