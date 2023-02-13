https://sputniknews.com.tr/20230213/bulent-arinc-ne-mayista-ne-haziranda-secim-olmaz-olamaz-1066988825.html

Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz

Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin vatandaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için... 13.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bülent arınç

seçim

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Arınç sosyal medya hesabından en geç 18 Haziran 2023’te yapılacak olan seçimlere dair bir açıklama paylaştı.Arınç, “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ötelenerek Kasım 2023’de yapılsın” ifadelerini kullandı.Açıklamasında, 'Büyük milletimizin başı sağolsun!' başlığını kullanan Arınç "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz" dedi.Arınç'ın paylaşımı şöyle:

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bülent arınç, seçim