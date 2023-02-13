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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/bulent-arinc-ne-mayista-ne-haziranda-secim-olmaz-olamaz-1066988825.html
Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz
Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin vatandaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T20:43+0300
2023-02-13T20:43+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bülent arınç
seçim
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Arınç sosyal medya hesabından en geç 18 Haziran 2023’te yapılacak olan seçimlere dair bir açıklama paylaştı.Arınç, “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ötelenerek Kasım 2023’de yapılsın” ifadelerini kullandı.Açıklamasında, 'Büyük milletimizin başı sağolsun!' başlığını kullanan Arınç "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz" dedi.Arınç'ın paylaşımı şöyle:
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bülent arınç, seçim
bülent arınç, seçim

Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz

20:43 13.02.2023
© AA / Bülent MavzerCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA / Bülent Mavzer
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin vatandaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini söyledi.
Arınç sosyal medya hesabından en geç 18 Haziran 2023’te yapılacak olan seçimlere dair bir açıklama paylaştı.

Arınç, “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ötelenerek Kasım 2023’de yapılsın” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, 'Büyük milletimizin başı sağolsun!' başlığını kullanan Arınç "Belki de tarihimizin en acı felaketini yaşadığımız bugünlerde, ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Buna vatandaşımızın da bürokrasinin de siyasetin de ihtiyacı var. Ne mayısta ne de haziranda seçim olmaz, olamaz" dedi.

Arınç'ın paylaşımı şöyle:
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