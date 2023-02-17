https://sputniknews.com.tr/20230217/hatayspor-idari-menajeri-atsunun-bileti-vardi-o-golu-atmasa-yurt-disina-gidecekti-1067162309.html

Hatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti

Hatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Hatay'daki yıkıcı depremde Rönesans Rezidans'ta olduğu düşünülen ve enkazda... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T13:13+0300

2023-02-17T13:13+0300

2023-02-17T13:13+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatayspor

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor’un İdari Menajeri Fatih İlek, depremin ardından enkaz altında kaldığı düşünülen ve henüz ulaşılamayan Christian Atsu ile ilgili açıklamalarda bulundu.'Bizim otel de yıkıldı'İlek, Radyospor’a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti.O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu, çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan Hoca’nın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası."'Uçak bileti vardı'Atsu için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen İlek, "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra, ‘gitmeyeyim, burada kalayım’ dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00’te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa’ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu" diye konuştu.Atsu ve sportif direktör Taner Savut için arama çalışmaları devam ediyor.

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