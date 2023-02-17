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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/hatayspor-idari-menajeri-atsunun-bileti-vardi-o-golu-atmasa-yurt-disina-gidecekti-1067162309.html
Hatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti
Hatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Hatay'daki yıkıcı depremde Rönesans Rezidans'ta olduğu düşünülen ve enkazda... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T13:13+0300
2023-02-17T13:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatayspor
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor’un İdari Menajeri Fatih İlek, depremin ardından enkaz altında kaldığı düşünülen ve henüz ulaşılamayan Christian Atsu ile ilgili açıklamalarda bulundu.'Bizim otel de yıkıldı'İlek, Radyospor’a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti.O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu, çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan Hoca’nın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası."'Uçak bileti vardı'Atsu için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen İlek, "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra, ‘gitmeyeyim, burada kalayım’ dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00’te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa’ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu" diye konuştu.Atsu ve sportif direktör Taner Savut için arama çalışmaları devam ediyor.
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Hatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti

13:13 17.02.2023
© FotoğrafHatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti
Hatayspor İdari Menajeri: Atsu'nun bileti vardı, o golü atmasa yurt dışına gidecekti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Fotoğraf
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Hatay'daki yıkıcı depremde Rönesans Rezidans'ta olduğu düşünülen ve enkazda arama çalışmaları süren Christian Atsu'nun Kasımpaşa maçında attığı golle kulüpte kaldığı ortaya çıktı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor’un İdari Menajeri Fatih İlek, depremin ardından enkaz altında kaldığı düşünülen ve henüz ulaşılamayan Christian Atsu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Bizim otel de yıkıldı'

İlek, Radyospor’a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti.

O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu, çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan Hoca’nın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası."

'Uçak bileti vardı'

Atsu için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen İlek, "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra, ‘gitmeyeyim, burada kalayım’ dedi. En mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Akşam 23.00’te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa’ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu" diye konuştu.
Atsu ve sportif direktör Taner Savut için arama çalışmaları devam ediyor.
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