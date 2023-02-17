https://sputniknews.com.tr/20230217/depremde-25ten-fazla-akrabasini-kaybeden-kahtali-mice-yasadigima-sevinemiyorum-1067172983.html
Kahtalı Mıçe: Depremde 25'ten fazla akrabamı kaybettim, yaşadığıma sevinemiyorum
Kahtalı Mıçe: Depremde 25'ten fazla akrabamı kaybettim, yaşadığıma sevinemiyorum
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ağır yıkımlara neden olan depremlerde Kahtalı Mıçe adıyla bilinen müzisyen Mustafa Aslan'ın da 25'ten fazla akrabası vefat... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T16:20+0300
2023-02-17T16:20+0300
2023-02-17T16:25+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahtalı mıçe
ölüm
akraba
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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde Kahtalı Mıçe adıyla bilinen müzisyen Mustafa Aslan, 25'ten fazla akrabasını kaybetti. Deprem sırasında Kahta'da bulunan ve "Yaşadığıma sevinemiyorum" diyen Mustafa Aslan, yaşadığı korku dolu anları Habertürk'e anlattı.'Psikolojim bozuldu'Mustafa Aslan, "Adıyaman'a eskiden 'Oy aman aman burası Adıyaman' diyorduk, şimdi diyoruz ki; oy aman aman burası Acıyaman. Öyle oldu maalesef... Çok üzgünüm. 20 senem Adıyaman merkezde geçti. Saatlerce kendime gelemedim. Psikolojim bozuldu. Çok üzüldüm. Her taraf darmadağın olmuş. Nereye baksam çökmüş Allah yardım etsin. Benim de Adıyaman'da oturan yakınlarımdan, akrabalarımdan 25 kişiden fazlası rahmetli oldu. Çoğunu Adıyaman'a defnettiler, bir kısmını da Kahta'ya defnettik" ifadelerini kullandı.'Ben 'Gideyim, paçayı kurtarayım' diyemiyorum'Mustafa Aslan, daha sonra "Hep beraber el birliği ile Adıyaman'ı tekrar kalkındırmamız lazım. Gidenlerin geri gelmemezlik yapmaması lazım. Lütfen, rica ediyorum. Burası bizim memleketimiz. Ben gitmedim, ben buradayım. Ben 'Gideyim, paçayı kurtarayım' diyemiyorum. Ben öyle bir şey yapamadım, yapamam da. Buradaki insanlara yardımcı oluyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230217/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-12-gunu-can-kaybi-38-binin-uzerinde-1067150518.html
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kahtalı mıçe, ölüm, akraba
kahtalı mıçe, ölüm, akraba
Kahtalı Mıçe: Depremde 25'ten fazla akrabamı kaybettim, yaşadığıma sevinemiyorum
16:20 17.02.2023 (güncellendi: 16:25 17.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ağır yıkımlara neden olan depremlerde Kahtalı Mıçe adıyla bilinen müzisyen Mustafa Aslan'ın da 25'ten fazla akrabası vefat etti. Aslan, "Yaşadığıma sevinemiyorum" dedi
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde Kahtalı Mıçe adıyla bilinen müzisyen Mustafa Aslan, 25'ten fazla akrabasını kaybetti.
Deprem sırasında Kahta'da bulunan ve "Yaşadığıma sevinemiyorum" diyen Mustafa Aslan, yaşadığı korku dolu anları Habertürk'e anlattı.
'Psikolojim bozuldu'
Mustafa Aslan, "Adıyaman'a eskiden 'Oy aman aman burası Adıyaman' diyorduk, şimdi diyoruz ki; oy aman aman burası Acıyaman. Öyle oldu maalesef... Çok üzgünüm. 20 senem Adıyaman merkezde geçti. Saatlerce kendime gelemedim. Psikolojim bozuldu. Çok üzüldüm. Her taraf darmadağın olmuş. Nereye baksam çökmüş Allah yardım etsin. Benim de Adıyaman'da oturan yakınlarımdan, akrabalarımdan 25 kişiden fazlası rahmetli oldu. Çoğunu Adıyaman'a defnettiler, bir kısmını da Kahta'ya defnettik" ifadelerini kullandı.
'Ben 'Gideyim, paçayı kurtarayım' diyemiyorum'
Mustafa Aslan, daha sonra "Hep beraber el birliği ile Adıyaman'ı tekrar kalkındırmamız lazım. Gidenlerin geri gelmemezlik yapmaması lazım. Lütfen, rica ediyorum. Burası bizim memleketimiz. Ben gitmedim, ben buradayım. Ben 'Gideyim, paçayı kurtarayım' diyemiyorum. Ben öyle bir şey yapamadım, yapamam da. Buradaki insanlara yardımcı oluyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.