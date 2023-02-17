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Arınç'tan 'seçim erteleme' tepkilerine yanıt: Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var?
Arınç'tan 'seçim erteleme' tepkilerine yanıt: Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var?
Deprem felaketi sonrası seçimlerin ertelenmesi gerektiğini talep eden Bülent Arınç, muhalefetin tepkilerine yanıt verdi. Arınç, "Yazıklar olsun. Böyle bir şey... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T12:03+0300
2023-02-17T12:03+0300
politika
seçim
bülent arınç
kemal kılıçdaroğlu
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin vatandaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini söylemişti.Arınç, seçimin ertelenmesine ilişkin sözlerine gelen eleştirilere, şu şekilde yanıt verdi:'Ayet-i kerime mi var?'Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230213/bulent-arinc-ne-mayista-ne-haziranda-secim-olmaz-olamaz-1066988825.html
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seçim, bülent arınç, kemal kılıçdaroğlu
seçim, bülent arınç, kemal kılıçdaroğlu

Arınç'tan 'seçim erteleme' tepkilerine yanıt: Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var?

12:03 17.02.2023
© AA / Okan Coşkun Bülent Arınç
Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA / Okan Coşkun
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Deprem felaketi sonrası seçimlerin ertelenmesi gerektiğini talep eden Bülent Arınç, muhalefetin tepkilerine yanıt verdi. Arınç, "Yazıklar olsun. Böyle bir şey yok, aman, ne derlerse desinler. Binlerce insandan öyle teşekkürler alıyorum, onlar hiç önemli değil" dedi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin vatandaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi gerektiğini söylemişti.
Arınç, seçimin ertelenmesine ilişkin sözlerine gelen eleştirilere, şu şekilde yanıt verdi:
"Hayret ediyorum. Ben tamamen hukuki bir konu söylüyorum. Anayasa’nın ilk dört maddesi hariç, her tarafı değişti zaten, 78’inci maddeye tabu gibi bağlı kalamayız. Eğer seçim zamanında yapılabiliyorsa başımın üstüne yeri var, ama bu şartlar altında, ölü sayısını telaffuz etmekten korkuyorum, şu kadar bina yıkılmış, hala enkazda kalan var, hangi seçmenden oy isteyeceksiniz, hangi seçmeni sandığa götüreceksiniz?"

'Ayet-i kerime mi var?'

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, şöyle devam etti:
"Burası 85 milletvekili çıkarıyor. 85 milletvekilinin yerine kimi koyacaksınız? Rehabilitasyona ihtiyaç var. Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun. 78’inci maddeyi meclis yaparsa olacak tabi, tepeden inme olsun demiyorum ki. Partilerin uzlaşmasıyla mümkün olursa… Ama şimdi muhalefet “Tam bir fırsat yakaladık, bunun üzerine bilmem ne sıkmasın Bülent Arınç” diye düşünüyordur. Böyle kazanılacak başarı insanı ferahlandırır mı? Ne kadar ahlaki, ne kadar hamiyet dışı? Milletin canı yanmışken, “İki ay sonra haydi seçime” nasıl diyebileceğiz? Keşke böyle bir ortam olsa. Ama yok."
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz
13 Şubat, 20:43
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