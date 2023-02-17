https://sputniknews.com.tr/20230217/ailesi-acikladi-unlu-oyuncu-bruce-willis-demans-hastaligina-yakalandi-1067151680.html

Ailesi açıkladı: Ünlü oyuncu Bruce Willis demans hastalığına yakalandı

Ailesi açıkladı: Ünlü oyuncu Bruce Willis demans hastalığına yakalandı

Dünyaca ünlü aktör Bruce Wills, demans hastalığına yakalandı. Ünlü oyuncuya geçen yıl bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulduğu... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T09:04+0300

2023-02-17T09:04+0300

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yaşam

bruce willis

demans

demans

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ABD'li aktör Bruce Willis, davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandı.68 yaşındaki Willis’in geçtiğimiz yıl bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklanmıştı. Willis’in ailesi tarafından ünlü aktörün sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Aile, Willis'in davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandığını duyurdu.Willis'e net bir teşhis konduğu için rahatladıklarını belirten aile, frontotemporal demansın 60'lı yaşlardaki kişilerde sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın günümüzde tedavisi bulunmazken, aile ilerleyen günlerde bu durumun değişebileceği konusunda umutlu olduklarını aktardı."Zor Ölüm" film serisiyle tanınan aktöre geçtiğimiz yıl mart ayında afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Afazi hastalığı, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin görülen hasarlar sonucu kişide konuşma bozukluğu şeklinde kendini gösterdiği biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220930/hastaligi-sebebiyle-emekli-olmustu-bruce-willis-kariyerini-dijital-ikiziyle-surdurecek-1061790131.html

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bruce willis, demans, demans