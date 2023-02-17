https://sputniknews.com.tr/20230217/ailesi-acikladi-unlu-oyuncu-bruce-willis-demans-hastaligina-yakalandi-1067151680.html
Ailesi açıkladı: Ünlü oyuncu Bruce Willis demans hastalığına yakalandı
Ailesi açıkladı: Ünlü oyuncu Bruce Willis demans hastalığına yakalandı
Dünyaca ünlü aktör Bruce Wills, demans hastalığına yakalandı. Ünlü oyuncuya geçen yıl bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulduğu... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T09:04+0300
2023-02-17T09:04+0300
2023-02-17T09:14+0300
yaşam
bruce willis
demans
demans
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ABD'li aktör Bruce Willis, davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandı.68 yaşındaki Willis’in geçtiğimiz yıl bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklanmıştı. Willis’in ailesi tarafından ünlü aktörün sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Aile, Willis'in davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandığını duyurdu.Willis'e net bir teşhis konduğu için rahatladıklarını belirten aile, frontotemporal demansın 60'lı yaşlardaki kişilerde sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın günümüzde tedavisi bulunmazken, aile ilerleyen günlerde bu durumun değişebileceği konusunda umutlu olduklarını aktardı."Zor Ölüm" film serisiyle tanınan aktöre geçtiğimiz yıl mart ayında afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Afazi hastalığı, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin görülen hasarlar sonucu kişide konuşma bozukluğu şeklinde kendini gösterdiği biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220930/hastaligi-sebebiyle-emekli-olmustu-bruce-willis-kariyerini-dijital-ikiziyle-surdurecek-1061790131.html
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Ailesi açıkladı: Ünlü oyuncu Bruce Willis demans hastalığına yakalandı
09:04 17.02.2023 (güncellendi: 09:14 17.02.2023) Abone ol
Dünyaca ünlü aktör Bruce Wills, demans hastalığına yakalandı. Ünlü oyuncuya geçen yıl bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulduğu duyurulmuştu.
ABD'li aktör Bruce Willis, davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandı.
68 yaşındaki Willis’in geçtiğimiz yıl bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklanmıştı.
Willis’in ailesi tarafından ünlü aktörün sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Aile, Willis'in davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, dil ve harekette bozulma semptomları gösteren frontotemporal demans hastalığına yakalandığını duyurdu.
Willis'e net bir teşhis konduğu için rahatladıklarını belirten aile, frontotemporal demansın 60'lı yaşlardaki kişilerde sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın günümüzde tedavisi bulunmazken, aile ilerleyen günlerde bu durumun değişebileceği konusunda umutlu olduklarını aktardı.
"Zor Ölüm" film serisiyle tanınan aktöre geçtiğimiz yıl mart ayında afazi hastalığı teşhisi konulmuştu. Afazi hastalığı, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin görülen hasarlar sonucu kişide konuşma bozukluğu şeklinde kendini gösterdiği biliniyor.