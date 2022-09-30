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https://sputniknews.com.tr/20220930/hastaligi-sebebiyle-emekli-olmustu-bruce-willis-kariyerini-dijital-ikiziyle-surdurecek-1061790131.html
Hastalığı sebebiyle emekli olmuştu: Bruce Willis kariyerini dijital ikiziyle sürdürecek
Hastalığı sebebiyle emekli olmuştu: Bruce Willis kariyerini dijital ikiziyle sürdürecek
'Afazi' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, 'deepfake' teknolojisi kullanılarak 'dijital ikiz'inin kendisi yerine oyunculuğa... 30.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-30T12:25+0300
2022-09-30T12:33+0300
bruce willis
yaşam
hasta
deepfake
dijital
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Ünlü aktör Bruce Willis, 'Deepcake' adlı bir şirketle anlaşma yaptı. Anlaşma, oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in 'dijital ikizi'nin projelerde görünmeye devam etmesini mümkün kılacak.Habertürk’ün aktardığına göre 67 yaşındaki Willis, firmanın Ukraynalı CEO'suna görüntü haklarını sattı. Yapay zeka destekli içerik optimizasyonu sayesinde de mühendisler Willis'in dijital ikizini yarattı.Geçen yılın ağustos ayında Willis'in 'dijital ikiz'i bir Rus telekom firmasının reklam filminde yer aldı. Ünlü oyuncu, hastalığı yüzünden emekliye ayrılmış olsa da 'dijital ikiz'i ile beyazperdede varlığını sürdürebilecek.Mart ayında Bruce Willis'in ailesi, ünlü oyuncunun sağlık sorunları sebebiyle zorunlu emeklilik kararı aldığını duyurmuştu. Willis'e, beyninin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' hastalığı teşhisi konulmuştu.Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği ileri sürülmüştü. Aktörün, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. 'Afazi' hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.‘Mavi ay' dizisiyle tanındıEmmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3.5 milyar dolar gişe yaptı.Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.'Die Hard' (Zor Ölüm), 'Pulp Fiction' (Ucuz Roman) ve 'Armageddon' filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220330/ailesi-bruce-willisin-oyunculugu-biraktigini-acikladi-1055183629.html
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bruce willis, hasta, deepfake, dijital
bruce willis, hasta, deepfake, dijital

Hastalığı sebebiyle emekli olmuştu: Bruce Willis kariyerini dijital ikiziyle sürdürecek

12:25 30.09.2022 (güncellendi: 12:33 30.09.2022)
© AP Photo / Charles SykesBruce Willis
Bruce Willis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Charles Sykes
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'Afazi' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis, 'deepfake' teknolojisi kullanılarak 'dijital ikiz'inin kendisi yerine oyunculuğa devam etmesi için bir anlaşma yaptı.
Ünlü aktör Bruce Willis, 'Deepcake' adlı bir şirketle anlaşma yaptı. Anlaşma, oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Willis'in 'dijital ikizi'nin projelerde görünmeye devam etmesini mümkün kılacak.
Habertürk’ün aktardığına göre 67 yaşındaki Willis, firmanın Ukraynalı CEO'suna görüntü haklarını sattı. Yapay zeka destekli içerik optimizasyonu sayesinde de mühendisler Willis'in dijital ikizini yarattı.
Geçen yılın ağustos ayında Willis'in 'dijital ikiz'i bir Rus telekom firmasının reklam filminde yer aldı. Ünlü oyuncu, hastalığı yüzünden emekliye ayrılmış olsa da 'dijital ikiz'i ile beyazperdede varlığını sürdürebilecek.
Mart ayında Bruce Willis'in ailesi, ünlü oyuncunun sağlık sorunları sebebiyle zorunlu emeklilik kararı aldığını duyurmuştu. Willis'e, beyninin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' hastalığı teşhisi konulmuştu.
Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği ileri sürülmüştü. Aktörün, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. 'Afazi' hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.

‘Mavi ay' dizisiyle tanındı

Emmy ve Altın Küre ödül sahibi olan 67 yaşındaki Bruce Willis'in filmleri dünyada 3.5 milyar dolar gişe yaptı.
Amerikalı bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak Almanya'nın Idar-Oberstein kentinde dünyaya gelen Willis, çocukluk yıllarını New Jersey'de geçirdi. Daha sonra da New York'a yerleşti.
Bruce Willis, 'Moonlighting' (Mavi Ay) isimli televizyon dizisindeki David Addison rolüyle üne kavuştu.
'Die Hard' (Zor Ölüm), 'Pulp Fiction' (Ucuz Roman) ve 'Armageddon' filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktı.
Bruce Willis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2022
YAŞAM
Ailesi, Bruce Willis'in oyunculuğu bıraktığını açıkladı
30 Mart, 23:08
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