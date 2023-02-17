https://sputniknews.com.tr/20230217/abdnin-kuzeydogu-suriyedeki-operasyonunda-4-amerikan-askeri-yaralandi-1067182718.html

ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki operasyonunda 4 Amerikan askeri yaralandı

ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki operasyonunda 4 Amerikan askeri yaralandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DSG ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bir IŞİD hücresi olduğu ileri sürülen yere düzenledikleri saldırı sırasında... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T22:19+0300

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suriye

centcom

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CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dün ABD ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) işbirliğiyle kuzeydoğu Suriye'de düzenlenen bir helikopter saldırısında hedefteki alanda meydana gelen bir patlamada 4 ABD askeri ve bir köpek yaralandı. Hedef alınan IŞİD elebaşı Hamza el-Humsi öldürüldü" denildi.Açıklamada, yaralı ABD askerleri ile askeri köpeğin, tedavi edilmek üzere Irak'taki bir ABD üssüne götürüldüğü kaydedildi.Operasyonun tam olarak nerede yapıldığına ve öldürülen IŞİD mensubunun örgütteki görevine ilişkin detaylara ise yer verilmedi.Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG'nin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230104/suriyede-abd-ussune-roket-saldirisi-1065381054.html

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ortadoğu, dsg, demokratik suriye güçleri (dsg), ypg/dsg, dsg/ypg, suriye, centcom