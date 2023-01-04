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https://sputniknews.com.tr/20230104/suriyede-abd-ussune-roket-saldirisi-1065381054.html
Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin Deryrizor ilinin doğusunda konuşlu koalisyon güçlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T16:57+0300
2023-01-04T16:57+0300
dünya
suriye
abd
abd üssü
saldırı
roketli saldırı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Deyrizor’un doğu kırsalında koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Koniko Petrol Üssü'ne yerel saatle 09.00’da iki roket atıldığı, saldırıda koalisyon askerleri ve üssün herhangi bir zarar görmediği bildirildi.CENTCOM sözcüsü Joe Buccino,"Koalisyon üslerine ve sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bu tür saldırılar bölgenin zorla kazandığı istikrar ve güvenli ortamı riske atıyor" ifadelerini kullandı.Açıklamada roket saldırısının kim tarafından yapıldığı bilgisi yer almadı.Fırat'ın batısında el-Muhasan, el-Meyadin ve el-Bukemal yerleşimlerinde İran destekli milislerin bulunduğu biliniyor.
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suriye, abd, abd üssü, saldırı, roketli saldırı
suriye, abd, abd üssü, saldırı, roketli saldırı

Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

16:57 04.01.2023
© AP Photo / Baderkhan AhmadABD güçleri- Suriye
ABD güçleri- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin Deryrizor ilinin doğusunda konuşlu koalisyon güçlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Deyrizor’un doğu kırsalında koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Koniko Petrol Üssü'ne yerel saatle 09.00’da iki roket atıldığı, saldırıda koalisyon askerleri ve üssün herhangi bir zarar görmediği bildirildi.
CENTCOM sözcüsü Joe Buccino,"Koalisyon üslerine ve sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bu tür saldırılar bölgenin zorla kazandığı istikrar ve güvenli ortamı riske atıyor" ifadelerini kullandı.
Açıklamada roket saldırısının kim tarafından yapıldığı bilgisi yer almadı.
Fırat'ın batısında el-Muhasan, el-Meyadin ve el-Bukemal yerleşimlerinde İran destekli milislerin bulunduğu biliniyor.
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