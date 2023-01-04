https://sputniknews.com.tr/20230104/suriyede-abd-ussune-roket-saldirisi-1065381054.html

Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin Deryrizor ilinin doğusunda konuşlu koalisyon güçlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T16:57+0300

2023-01-04T16:57+0300

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suriye

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abd üssü

saldırı

roketli saldırı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Deyrizor’un doğu kırsalında koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Koniko Petrol Üssü'ne yerel saatle 09.00’da iki roket atıldığı, saldırıda koalisyon askerleri ve üssün herhangi bir zarar görmediği bildirildi.CENTCOM sözcüsü Joe Buccino,"Koalisyon üslerine ve sivil yerleşim yerlerine düzenlenen bu tür saldırılar bölgenin zorla kazandığı istikrar ve güvenli ortamı riske atıyor" ifadelerini kullandı.Açıklamada roket saldırısının kim tarafından yapıldığı bilgisi yer almadı.Fırat'ın batısında el-Muhasan, el-Meyadin ve el-Bukemal yerleşimlerinde İran destekli milislerin bulunduğu biliniyor.

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suriye, abd, abd üssü, saldırı, roketli saldırı