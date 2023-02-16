https://sputniknews.com.tr/20230216/turkiye-barolar-birliginden-enkaz-radari-uygulamasi-yargi-sureci-icin-deliller-toplanabilecek-1067129247.html
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Enkaz Radarı' uygulaması: Yargı süreci için deliller toplanabilecek
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Enkaz Radarı' uygulaması: Yargı süreci için deliller toplanabilecek
Türkiye Barolar Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binaların kayıt altına alınması amacıyla 'Enkaz Radarı' isimli mobil uygulamayı... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T16:47+0300
2023-02-16T16:47+0300
2023-02-16T16:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye barolar birliği (tbb)
enkaz
radar
afet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042467747_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_69518dafa826f842d7cb41e2e1ae2cfa.jpg
Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, enkazın yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılmasının delillerin toplanmasını imkansız hale getireceği belirtildi.Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"TBB olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.Deprem bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."
https://sputniknews.com.tr/20230216/afet-durumlarinda-telefonumuzda-olmasi-gereken-5-uygulama-1067107408.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/10/1042467747_43:0:792:562_1920x0_80_0_0_55e78a169039362f323dbe2c8fdb4425.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye barolar birliği (tbb), enkaz, radar, afet
türkiye barolar birliği (tbb), enkaz, radar, afet
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Enkaz Radarı' uygulaması: Yargı süreci için deliller toplanabilecek
Abone ol
Türkiye Barolar Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binaların kayıt altına alınması amacıyla 'Enkaz Radarı' isimli mobil uygulamayı kullanıma sundu.
Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, enkazın yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılmasının delillerin toplanmasını imkansız hale getireceği belirtildi.
Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TBB olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.
Deprem bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.
Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."