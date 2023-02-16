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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/turkiye-barolar-birliginden-enkaz-radari-uygulamasi-yargi-sureci-icin-deliller-toplanabilecek-1067129247.html
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Enkaz Radarı' uygulaması: Yargı süreci için deliller toplanabilecek
Türkiye Barolar Birliği'nden 'Enkaz Radarı' uygulaması: Yargı süreci için deliller toplanabilecek
Türkiye Barolar Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binaların kayıt altına alınması amacıyla 'Enkaz Radarı' isimli mobil uygulamayı... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T16:47+0300
2023-02-16T16:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye barolar birliği (tbb)
enkaz
radar
afet
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Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, enkazın yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılmasının delillerin toplanmasını imkansız hale getireceği belirtildi.Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"TBB olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.Deprem bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."
https://sputniknews.com.tr/20230216/afet-durumlarinda-telefonumuzda-olmasi-gereken-5-uygulama-1067107408.html
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türkiye barolar birliği (tbb), enkaz, radar, afet
türkiye barolar birliği (tbb), enkaz, radar, afet

Türkiye Barolar Birliği'nden 'Enkaz Radarı' uygulaması: Yargı süreci için deliller toplanabilecek

16:47 16.02.2023
© AATürkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AA
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Türkiye Barolar Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binaların kayıt altına alınması amacıyla 'Enkaz Radarı' isimli mobil uygulamayı kullanıma sundu.
Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, enkazın yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılmasının delillerin toplanmasını imkansız hale getireceği belirtildi.
Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"TBB olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.
Deprem bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.
Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama
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