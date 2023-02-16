https://sputniknews.com.tr/20230216/turkiye-barolar-birliginden-enkaz-radari-uygulamasi-yargi-sureci-icin-deliller-toplanabilecek-1067129247.html

Türkiye Barolar Birliği'nden 'Enkaz Radarı' uygulaması: Yargı süreci için deliller toplanabilecek

Türkiye Barolar Birliği'nden 'Enkaz Radarı' uygulaması: Yargı süreci için deliller toplanabilecek

Türkiye Barolar Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binaların kayıt altına alınması amacıyla 'Enkaz Radarı' isimli mobil uygulamayı... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T16:47+0300

2023-02-16T16:47+0300

2023-02-16T16:47+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye barolar birliği (tbb)

enkaz

radar

afet

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Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, enkazın yeterli teknik inceleme yapılamadan kaldırılmasının delillerin toplanmasını imkansız hale getireceği belirtildi.Tüm şüphelilerin tespiti, kusur durumlarının belirlenebilmesi ve yaşanan facianın sorumlularının cezasız kalmamasının delillerin sağlıklı şekilde tespit edilmesine bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"TBB olarak Enkaz Radarı uygulamasıyla göçük yaşanan her binayı kayıt altına alıyor, ihmalleri ortaya çıkarıyoruz.Deprem bölgesindeki gönüllüleri, alanda görev yapacak meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için görüntü arşivi oluşturarak delillerin toplanmasına yardımcı olmaya ve ücretsiz olan Enkaz Radarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.Deprem bölgesindeki bütün enkazları kayıt altına alarak, adaletin yerini bulmasına hep birlikte yardımcı olabiliriz. Hiçbir yurttaşımız savunmasız kalmayacak."

https://sputniknews.com.tr/20230216/afet-durumlarinda-telefonumuzda-olmasi-gereken-5-uygulama-1067107408.html

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türkiye barolar birliği (tbb), enkaz, radar, afet