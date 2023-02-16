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https://sputniknews.com.tr/20230216/afet-durumlarinda-telefonumuzda-olmasi-gereken-5-uygulama-1067107408.html
Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama
Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama
Son depremde birçok insan cep telefonu yanında olduğu için arama kurtarma ekipleri onlara ulaşabildi. Telefonlara yüklenecek bazı uygulamalar acil durumlarda... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf
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afad
deprem
doğal afet
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fotoğraf, akut, afad, deprem, doğal afet, фото
fotoğraf, akut, afad, deprem, doğal afet, фото

Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama

12:08 16.02.2023 (güncellendi: 12:09 16.02.2023)
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Son depremde birçok insan cep telefonu yanında olduğu için arama kurtarma ekipleri onlara ulaşabildi. Telefonlara yüklenecek bazı uygulamalar acil durumlarda çok işe yarayabilir.
© istanbul.afad.gov.trAFAD Acil Mobil Uygulaması Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor. Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkanı olmayanlar ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor. Afetin ilk saatlerinde bireylerin, tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösteriliyor. Bireyler uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabiliyor.
Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama - Sputnik Türkiye
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© istanbul.afad.gov.tr
AFAD Acil Mobil Uygulaması Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor. Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkanı olmayanlar ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor. Afetin ilk saatlerinde bireylerin, tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösteriliyor. Bireyler uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabiliyor.
© play.google.com112 Acil Yardım Butonu T.C. Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu 112 Acil Yardım Butonu uygulamasını kullanarak acil durumlarda sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar edebilirsiniz. 112 Acil Yardım Butonu uygulamasının göndereceği konum bilgisiyle size en kısa sürede ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.
Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama - Sputnik Türkiye
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© play.google.com
112 Acil Yardım Butonu T.C. Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu 112 Acil Yardım Butonu uygulamasını kullanarak acil durumlarda sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar edebilirsiniz. 112 Acil Yardım Butonu uygulamasının göndereceği konum bilgisiyle size en kısa sürede ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.
© play.google.comDüdüğüm Enkaz veya acil durumlarda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Önceden belirlenilen iki farklı numaraya mesaj atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırır. Mesajı alan kişi, ekran üzerindeki "Yardım Et" kısmına sizin mevcut enlem ve boylam konum bilgilerinizi girerek bir metreye kadar mesafenizi tespit edebilir. İlk açıldığı anda sesi en yükseğe alan Düdüğüm uygulaması şarj bitmesin diye ekran ışığını kısar.
Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama - Sputnik Türkiye
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© play.google.com
Düdüğüm Enkaz veya acil durumlarda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Önceden belirlenilen iki farklı numaraya mesaj atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırır. Mesajı alan kişi, ekran üzerindeki "Yardım Et" kısmına sizin mevcut enlem ve boylam konum bilgilerinizi girerek bir metreye kadar mesafenizi tespit edebilir. İlk açıldığı anda sesi en yükseğe alan Düdüğüm uygulaması şarj bitmesin diye ekran ışığını kısar.
© play.google.comBridgefy Bridgefy uygulaması deprem, afet ve acil durumlarda internet erişiminiz olmadığında, Bluetooth ve konum servislerinizi açarak arkadaşlarınıza ve ailenize 100 metreye kadar çevrim dışı mesajlar göndermenizi sağlıyor. Aynı zamanda diğer Bridgefy kullanıcılarını otomatik olarak algılayarak onlarla birbirinize mesaj göndermenize de olanak tanıyor.
Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama - Sputnik Türkiye
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© play.google.com
Bridgefy Bridgefy uygulaması deprem, afet ve acil durumlarda internet erişiminiz olmadığında, Bluetooth ve konum servislerinizi açarak arkadaşlarınıza ve ailenize 100 metreye kadar çevrim dışı mesajlar göndermenizi sağlıyor. Aynı zamanda diğer Bridgefy kullanıcılarını otomatik olarak algılayarak onlarla birbirinize mesaj göndermenize de olanak tanıyor.
© play.google.comGüvendeyim AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından geliştirilen Güvendeyim uygulaması; deprem, sel ya da diğer acil durumlarda sevdiklerinize güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlar. Güvendeyim uygulaması ile konum bilginizi önceden belirlediğiniz 10 telefon numarasına SMS olarak bildirebilirsiniz. Uygulama, Güvendeyim butonuna bastığınızda, telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumu SMS sistemi üzerinden belirlediğiniz kişilere gönderir. Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilir. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da eklemelisiniz.
Afet durumlarında telefonumuzda olması gereken 5 uygulama - Sputnik Türkiye
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© play.google.com
Güvendeyim AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından geliştirilen Güvendeyim uygulaması; deprem, sel ya da diğer acil durumlarda sevdiklerinize güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlar. Güvendeyim uygulaması ile konum bilginizi önceden belirlediğiniz 10 telefon numarasına SMS olarak bildirebilirsiniz. Uygulama, Güvendeyim butonuna bastığınızda, telefonunuzun GPS servisi üzerinden aldığı konumu SMS sistemi üzerinden belirlediğiniz kişilere gönderir. Bu işlem standart SMS tarifeniz üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilir. Aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da eklemelisiniz.
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