Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230216/trumpin-karsi-ciktigi-2020-secimlerini-sorusturan-heyet-secimlerde-hile-yapilmadigi-gorusunde-1067143068.html
Trump'ın karşı çıktığı 2020 seçimlerini soruşturan heyet, seçimlerde hile yapılmadığı görüşünde
Trump'ın karşı çıktığı 2020 seçimlerini soruşturan heyet, seçimlerde hile yapılmadığı görüşünde
ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçim sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak bozmaya yönelik girişimleri soruşturan tahkikat heyeti, Trump'ın... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T22:59+0300
2023-02-16T22:59+0300
dünya
abd
joe biden
donald trump
seçim
hile
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060781626_0:96:2701:1615_1920x0_80_0_0_a5c124cf9b86e2f9c1adb37f1067ec28.jpg
Yargıç Robert McBurney'in talimatıyla, Georgia eyaleti Fulton İlçesi Yüksek Mahkemesi tarafından, 2020 seçim sonuçlarıyla ilgili soruşturma yürüten heyetin ilgili raporunun giriş ve sonuç bölümü ile soruşturma sürecinde bazı tanıkların 'yalan söylemiş olabileceğine' dair heyetin endişelerini dile getirdikleri bir bölüm, kamuoyuna açıldı.Raporda, seçim yetkilileri, anket görevlileri ve diğer uzmanların ifadelerini dinlediklerini belirten heyet üyeleri, Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesine neden olabilecek yaygın bir hilenin yapılmadığını tespit ettiklerini bildirdi.Tahkikat heyetinin soruşturmayı nasıl yürüttüğüne dair ipuçları da içeren rapora göre, 2020 seçimlerinde çeşitli şekillerde rol alan 75 tanık ifade verdi ve maddi kanıtların yanı sıra dijital kanıtlar toplandı. Davayla ilgili ilk duruşmanın 1 Haziran 2022'de yapıldığı bilgisine yer verilen raporda, bazı tanıkların 'yalancı şahitlik' yapmış olabileceğine işaret edildi.Raporda yer alan notlarda, heyet üyelerinin ceza hukuku ve seçim hukuku alanlarında uzman olmadıkları ancak her oturuma katılarak tüm tanıkları dinledikleri ve yasalar çerçevesinde en iyi yorumu yapmak için çaba sarf ettikleri kaydedildi.Raporun olası cezai suçlamalarla ilgili tavsiyelerin yer aldığı bölümleri ise gizli tutulmaya devam ediliyor. Yargıç McBurney, hakkında suçlama yapılan kişilerle ilgili yasal sürecin devam ettiği gerekçesiyle heyet raporunun tamamının yayımlanmasının uygun olmadığını bildirdi.Eski Başkan Donald Trump, Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinde hile yapıldığını ileri sürmüş ve seçim sonuçlarını kabul etmemişti. Georgia eyalet savcıları, geçen yıl hem Trump ile ekibinin seçim sonuçlarını bozma girişiminde bulundukları iddialarını hem de Trump'ın seçimde hile yapıldığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/trumpin-ilk-rakibi-kendi-doneminin-bm-temsilcisi-nikki-haley-1067028036.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060781626_159:0:2524:1774_1920x0_80_0_0_7ff38556d8bf386ebf285997382a9685.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, donald trump, seçim, hile
abd, joe biden, donald trump, seçim, hile

Trump'ın karşı çıktığı 2020 seçimlerini soruşturan heyet, seçimlerde hile yapılmadığı görüşünde

22:59 16.02.2023
© AFP 2023 / ED JONESDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / ED JONES
Abone olTelegram
ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçim sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak bozmaya yönelik girişimleri soruşturan tahkikat heyeti, Trump'ın iddiasının aksine seçimlerde yaygın bir hile yapılmadığı kanısını taşıyor.
Yargıç Robert McBurney'in talimatıyla, Georgia eyaleti Fulton İlçesi Yüksek Mahkemesi tarafından, 2020 seçim sonuçlarıyla ilgili soruşturma yürüten heyetin ilgili raporunun giriş ve sonuç bölümü ile soruşturma sürecinde bazı tanıkların 'yalan söylemiş olabileceğine' dair heyetin endişelerini dile getirdikleri bir bölüm, kamuoyuna açıldı.
Raporda, seçim yetkilileri, anket görevlileri ve diğer uzmanların ifadelerini dinlediklerini belirten heyet üyeleri, Georgia eyaletinde 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının iptal edilmesine neden olabilecek yaygın bir hilenin yapılmadığını tespit ettiklerini bildirdi.
Tahkikat heyetinin soruşturmayı nasıl yürüttüğüne dair ipuçları da içeren rapora göre, 2020 seçimlerinde çeşitli şekillerde rol alan 75 tanık ifade verdi ve maddi kanıtların yanı sıra dijital kanıtlar toplandı. Davayla ilgili ilk duruşmanın 1 Haziran 2022'de yapıldığı bilgisine yer verilen raporda, bazı tanıkların 'yalancı şahitlik' yapmış olabileceğine işaret edildi.
Raporda yer alan notlarda, heyet üyelerinin ceza hukuku ve seçim hukuku alanlarında uzman olmadıkları ancak her oturuma katılarak tüm tanıkları dinledikleri ve yasalar çerçevesinde en iyi yorumu yapmak için çaba sarf ettikleri kaydedildi.
Raporun olası cezai suçlamalarla ilgili tavsiyelerin yer aldığı bölümleri ise gizli tutulmaya devam ediliyor. Yargıç McBurney, hakkında suçlama yapılan kişilerle ilgili yasal sürecin devam ettiği gerekçesiyle heyet raporunun tamamının yayımlanmasının uygun olmadığını bildirdi.
Eski Başkan Donald Trump, Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinde hile yapıldığını ileri sürmüş ve seçim sonuçlarını kabul etmemişti. Georgia eyalet savcıları, geçen yıl hem Trump ile ekibinin seçim sonuçlarını bozma girişiminde bulundukları iddialarını hem de Trump'ın seçimde hile yapıldığı iddiasını araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.
Nikki Haley- Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
DÜNYA
Trump'ın ilk rakibi kendi döneminin BM Temsilcisi Nikki Haley
14 Şubat, 15:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала