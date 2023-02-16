https://sputniknews.com.tr/20230216/siemens-almanya-akkuyu-ngs-icin-tedariki-yasaklamadi-1067143566.html

Siemens: Almanya, Akkuyu NGS için tedariki yasaklamadı

Siemens: Almanya, Akkuyu NGS için tedariki yasaklamadı

Alman Siemens şirketi, Mersin’de yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ihtiyaçlarına yönelik malzeme ve ekipmanların tedariki için... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T23:16+0300

2023-02-16T23:16+0300

2023-02-16T23:16+0300

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Siemens temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Rus Kommersant gazetesinin, Alman düzenleyici kurumun ihracat izinlerini henüz vermediği yönündeki haberiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yetkili, yaptığı açıklamada “Korkarım Rus medyası tam olarak net değildi. Bundan sorumlu olan aslında Federal Ekonomi ve İhracat Denetim Kurumu (BAFA). Bu kurum henüz başvuruyla ilgili hiçbir karar almadı” ifadelerini kullandı. Daha önce Kommersant gazetesi, Akkuyu NGS'nin Alman Siemens şirketinden elektronik ekipman tedarikinde sorunlar yaşayabileceğini, Alman düzenleyici kurumun tüm ihracat izinlerini henüz vermediğini öne sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230216/akkuyu-nukleer-as-mersindeki-santralin-insasi-takvime-gore-ilerliyor-1067135349.html

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almanya, akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), tedarik, siemens, rusya, mersin