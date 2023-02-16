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https://sputniknews.com.tr/20230216/siemens-almanya-akkuyu-ngs-icin-tedariki-yasaklamadi-1067143566.html
Siemens: Almanya, Akkuyu NGS için tedariki yasaklamadı
Siemens: Almanya, Akkuyu NGS için tedariki yasaklamadı
Alman Siemens şirketi, Mersin’de yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ihtiyaçlarına yönelik malzeme ve ekipmanların tedariki için... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T23:16+0300
2023-02-16T23:16+0300
dünya
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Siemens temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Rus Kommersant gazetesinin, Alman düzenleyici kurumun ihracat izinlerini henüz vermediği yönündeki haberiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yetkili, yaptığı açıklamada “Korkarım Rus medyası tam olarak net değildi. Bundan sorumlu olan aslında Federal Ekonomi ve İhracat Denetim Kurumu (BAFA). Bu kurum henüz başvuruyla ilgili hiçbir karar almadı” ifadelerini kullandı. Daha önce Kommersant gazetesi, Akkuyu NGS'nin Alman Siemens şirketinden elektronik ekipman tedarikinde sorunlar yaşayabileceğini, Alman düzenleyici kurumun tüm ihracat izinlerini henüz vermediğini öne sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230216/akkuyu-nukleer-as-mersindeki-santralin-insasi-takvime-gore-ilerliyor-1067135349.html
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almanya, akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), tedarik, siemens, rusya, mersin
almanya, akkuyu ngs, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), tedarik, siemens, rusya, mersin

Siemens: Almanya, Akkuyu NGS için tedariki yasaklamadı

23:16 16.02.2023
© AAİç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.
İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AA
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Alman Siemens şirketi, Mersin’de yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ihtiyaçlarına yönelik malzeme ve ekipmanların tedariki için şirkete izin verilmediği yönündeki iddiaları yalanladı.
Siemens temsilcisi, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Rus Kommersant gazetesinin, Alman düzenleyici kurumun ihracat izinlerini henüz vermediği yönündeki haberiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Yetkili, yaptığı açıklamada “Korkarım Rus medyası tam olarak net değildi. Bundan sorumlu olan aslında Federal Ekonomi ve İhracat Denetim Kurumu (BAFA). Bu kurum henüz başvuruyla ilgili hiçbir karar almadı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Kommersant gazetesi, Akkuyu NGS'nin Alman Siemens şirketinden elektronik ekipman tedarikinde sorunlar yaşayabileceğini, Alman düzenleyici kurumun tüm ihracat izinlerini henüz vermediğini öne sürmüştü.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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