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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/pearl-jam-depremzedelere-yardim-icin-istanbul-konserinin-afisini-imzalayacak-1067109570.html
Pearl Jam depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak
Pearl Jam depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak
Pearl Jam, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine bağış yapan hayranlarından birine, 1996'da İstanbul'da verdikleri konserin yeniden... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T12:23+0300
2023-02-16T12:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
depremzede
imza
istanbul
bağış
pearl jam
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ABD'li rock müzik grubu Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda, bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.Kazanan bağışçıya, İstanbul konserinin 2018'de yeniden basılmış afişi, grup üyelerinin imzasıyla hediye edilecek.Bağış kampanyasının kazananı 6 Mart'ta duyurulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230215/madonnadan-deprem-paylasimi-bagis-yapmak-icin-en-iyi-yer-ahbap-1067047272.html
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depremzede, imza, istanbul, bağış, pearl jam
depremzede, imza, istanbul, bağış, pearl jam

Pearl Jam depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak

12:23 16.02.2023
© Danny ClinchPearl Jam
Pearl Jam - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Danny Clinch
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Pearl Jam, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine bağış yapan hayranlarından birine, 1996'da İstanbul'da verdikleri konserin yeniden basılmış imzalı afişini hediye edeceklerini duyurdu.
ABD'li rock müzik grubu Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda, bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.
Kazanan bağışçıya, İstanbul konserinin 2018'de yeniden basılmış afişi, grup üyelerinin imzasıyla hediye edilecek.
Bağış kampanyasının kazananı 6 Mart'ta duyurulacak.
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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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