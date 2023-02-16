https://sputniknews.com.tr/20230216/murat-kekilliden-tekbiri-elestirenlere-tepki-allahuekber-yerine-oley-mi-deseydiler-1067131573.html

Murat Kekilli'den tekbiri eleştirenlere tepki: 'Allahuekber' yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?

Murat Kekilli'den tekbiri eleştirenlere tepki: 'Allahuekber' yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?

Şarkıcı Murat Kekilli, iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan tekbiri eleştiren... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T17:26+0300

2023-02-16T17:26+0300

2023-02-16T17:29+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kekilli

tepki

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Şarkıcı Murat Kekilli, enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan nidaları eleştiren kişileri yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.'Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli?'Sabah'a konuşan Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor. Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahuekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" dedi.Murat Kekilli, önceki gün resmi Twitter hesabından, "Orduya peygamber ocağı denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşlara en ön safta giderken 'Allahuekber' diyerek gidiyoruz. Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz, kimin nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz kansızlar?" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230216/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkisi-suruyor-can-kaybi-36-bini-gecti-1067129973.html

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