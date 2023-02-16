https://sputniknews.com.tr/20230216/murat-kekilliden-tekbiri-elestirenlere-tepki-allahuekber-yerine-oley-mi-deseydiler-1067131573.html
Murat Kekilli'den tekbiri eleştirenlere tepki: 'Allahuekber' yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?
Murat Kekilli'den tekbiri eleştirenlere tepki: 'Allahuekber' yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?
Şarkıcı Murat Kekilli, iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan tekbiri eleştiren... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T17:26+0300
2023-02-16T17:26+0300
2023-02-16T17:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kekilli
tepki
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/18/1059077228_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_67535026eafa29dad8be2510c3d670d6.jpg
Şarkıcı Murat Kekilli, enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan nidaları eleştiren kişileri yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.'Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli?'Sabah'a konuşan Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor. Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahuekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" dedi.Murat Kekilli, önceki gün resmi Twitter hesabından, "Orduya peygamber ocağı denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşlara en ön safta giderken 'Allahuekber' diyerek gidiyoruz. Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz, kimin nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz kansızlar?" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkisi-suruyor-can-kaybi-36-bini-gecti-1067129973.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/18/1059077228_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_15ca84639dd71a9d033ae93187822d73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
murat kekilli, tepki
Murat Kekilli'den tekbiri eleştirenlere tepki: 'Allahuekber' yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?
17:26 16.02.2023 (güncellendi: 17:29 16.02.2023) Abone ol
Şarkıcı Murat Kekilli, iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan tekbiri eleştiren kişileri "'Oley' mi' deseydiler?" diyerek eleştirdi.
Şarkıcı Murat Kekilli, enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan nidaları eleştiren kişileri yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
'Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli?'
Sabah'a konuşan Kekilli
, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor. Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü '
Allahuekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum"
dedi.
Murat Kekilli, önceki gün resmi Twitter hesabından, "Orduya peygamber ocağı denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşlara en ön safta giderken 'Allahuekber' diyerek gidiyoruz. Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz, kimin nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz kansızlar?" dedi.