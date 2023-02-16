Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/murat-kekilliden-tekbiri-elestirenlere-tepki-allahuekber-yerine-oley-mi-deseydiler-1067131573.html
Murat Kekilli'den tekbiri eleştirenlere tepki: 'Allahuekber' yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?
Murat Kekilli'den tekbiri eleştirenlere tepki: 'Allahuekber' yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?
Şarkıcı Murat Kekilli, iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan tekbiri eleştiren... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T17:26+0300
2023-02-16T17:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kekilli
tepki
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Şarkıcı Murat Kekilli, enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan nidaları eleştiren kişileri yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.'Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli?'Sabah'a konuşan Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor. Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahuekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" dedi.Murat Kekilli, önceki gün resmi Twitter hesabından, "Orduya peygamber ocağı denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşlara en ön safta giderken 'Allahuekber' diyerek gidiyoruz. Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz, kimin nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz kansızlar?" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkisi-suruyor-can-kaybi-36-bini-gecti-1067129973.html
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murat kekilli, tepki
murat kekilli, tepki

Murat Kekilli'den tekbiri eleştirenlere tepki: 'Allahuekber' yerine 'Oley, Mon Dieu' mü deseydiler?

17:26 16.02.2023 (güncellendi: 17:29 16.02.2023)
© İHAMurat Kekilli
Murat Kekilli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© İHA
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Şarkıcı Murat Kekilli, iki büyük depremin ardından enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan tekbiri eleştiren kişileri "'Oley' mi' deseydiler?" diyerek eleştirdi.
Şarkıcı Murat Kekilli, enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında 'Allahuekber' diye atılan nidaları eleştiren kişileri yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli?'

Sabah'a konuşan Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor. Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahuekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" dedi.
Murat Kekilli, önceki gün resmi Twitter hesabından, "Orduya peygamber ocağı denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşlara en ön safta giderken 'Allahuekber' diyerek gidiyoruz. Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz, kimin nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz kansızlar?" dedi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi sürüyor: Can kaybı 36 bini geçti
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