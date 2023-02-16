Mehmet Barlas: Böyle bir ortamda seçimlerin ertelenmesi söylentileri 6'lı Masa'ya can suyu olur

"Son yıllarda AK Parti'nin ve Türkiye'nin iyiliği için tek bir söz söylemeyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geçen gün sürpriz bir çıkış geldi. Arınç, deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı yaptı ve ekledi: "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz."Muhalefet bu sürpriz çıkışa şaşırmamış görünüyor. Bazı AK Partililer de Arınç'ı takdir etmiş. Ben tam tersini düşünüyorum. AK Partililer, Arınç'ın bu çağrısına çok temkinli yaklaşmalı. Eğer iktidarın lehine olacağını düşünseydi asla böyle bir çağrıda bulunmazdı. Arınç, "Ertelensin" diyorsa tam tersinin yapılması en doğrusu olacaktır."