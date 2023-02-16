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https://sputniknews.com.tr/20230216/mehmet-barlas-boyle-bir-ortamda-secimlerin-ertelenmesi-soylentileri-6li-masaya-can-suyu-olur-1067101609.html
Mehmet Barlas: Böyle bir ortamda seçimlerin ertelenmesi söylentileri 6'lı Masa'ya can suyu olur
Mehmet Barlas: Böyle bir ortamda seçimlerin ertelenmesi söylentileri 6'lı Masa'ya can suyu olur
Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, seçimlerin ertelenmemesi gerektiğini söyledi. Barlas, “Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T08:09+0300
2023-02-16T08:10+0300
politika
türkiye
sabah gazetesi
mehmet barlas
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Barlas, bugünkü köşe yazısında, Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan ancak deprem nedeniyle kimi tarafların ertelenmesini talep ettiği seçim hakkında şu ifadeleri kullandı:'Arınç'ın söylediğinin tersi yapılmalı''Muhalefete zaman kazandırır'
https://sputniknews.com.tr/20230213/bulent-arinc-ne-mayista-ne-haziranda-secim-olmaz-olamaz-1066988825.html
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türkiye, sabah gazetesi, mehmet barlas
türkiye, sabah gazetesi, mehmet barlas

Mehmet Barlas: Böyle bir ortamda seçimlerin ertelenmesi söylentileri 6'lı Masa'ya can suyu olur

08:09 16.02.2023 (güncellendi: 08:10 16.02.2023)
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Fotoğraf : DHA
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Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, seçimlerin ertelenmemesi gerektiğini söyledi. Barlas, “Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle oynamaya çok istekli ise yerel seçimler 9 ay geriye çekilsin. 18 Haziran'da yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım” değerlendirmesinde bulundu.
Barlas, bugünkü köşe yazısında, Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan ancak deprem nedeniyle kimi tarafların ertelenmesini talep ettiği seçim hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Eğer Yüksek Seçim Kurulu açısından bir sorun yoksa seçimler bir gün bile ertelenmemelidir. Türkiye 18 Haziran'da bu seçimleri yapabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında "Kaybedecek tek bir dakikamız bile yoktur" demişti. Aynı görüşteyim. Seçim tartışmalarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle oynamaya çok istekli ise yerel seçimler 9 ay geriye çekilsin. 18 Haziran'da yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım. Üst üste seçimlerle kaybedeceğimiz enerjimizi Türkiye'yi ayağa kaldırmak için harcayalım."

'Arınç'ın söylediğinin tersi yapılmalı'

"Son yıllarda AK Parti'nin ve Türkiye'nin iyiliği için tek bir söz söylemeyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geçen gün sürpriz bir çıkış geldi. Arınç, deprem nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı yaptı ve ekledi: "Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz."Muhalefet bu sürpriz çıkışa şaşırmamış görünüyor. Bazı AK Partililer de Arınç'ı takdir etmiş. Ben tam tersini düşünüyorum. AK Partililer, Arınç'ın bu çağrısına çok temkinli yaklaşmalı. Eğer iktidarın lehine olacağını düşünseydi asla böyle bir çağrıda bulunmazdı. Arınç, "Ertelensin" diyorsa tam tersinin yapılması en doğrusu olacaktır."

'Muhalefete zaman kazandırır'

"Seçimlerin ertelenmesi Türkiye'ye zaman ve enerji kaybettirmekten başka bir işe yaramaz. AK Parti'nin de bunu isteyeceğini zannetmiyorum. Peki ertelenme kimin işine yarar? Tartışmasız 6'lı Masa'nın işine yarar. Bildiğiniz gibi muhalefet 12 kez bir araya gelmiş ve cumhurbaşkanı adayı konusunda bir mutabakat sağlayamamıştı. Dahası, aday meselesi tam bir kördüğüm haline gelmiş, "çoklu aday" formülleri masaya yatırılmıştı. İşte böyle bir ortamda seçimlerin ertelenmesi söylentileri 6'lı Masa'ya can suyu olur.Masanın egosu tavan yapmış ayakları bu vesileyle biraz zaman kazanır. "İstemem ama yan cebime koy" şeklinde açıklamalar yapan muhalefet liderlerinin ertelemeye dünden razı olduğunu düşünüyorum. Zaten Meral Akşener, depremin ilk günlerinde gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs'a yetişmeyeceğini açıklamıştı. "6'lı Masa aday bulamadı" diye seçimin ertelenmesini doğru bulmuyorum."
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
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Bülent Arınç: Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz
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