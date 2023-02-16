Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/mansur-yavas-5-toplama-merkezi-belirledik-mont-ve-bot-olmak-uzere-desteklerinizi-bekliyoruz-1067097995.html
Mansur Yavaş: 5 toplama merkezi belirledik, mont ve bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz
Mansur Yavaş: 5 toplama merkezi belirledik, mont ve bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından, depremzedelere yardım için... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T02:43+0300
2023-02-16T02:43+0300
mansur yavaş
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
bot
mont
yardım
kahramanmaraş
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli Mont ve Bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:“Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli Mont ve Bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. Çalışmalarımıza Fuar Alanı'nda gönüllü olarak da destek verebilirsiniz. Ayrıca gönüllülerimizin giyim merkezine ulaşımı için 199 numaralı Özel Servis Ringi hizmetine başlıyoruz. Gama, Sıhhiye (Mavi Masa karşısı Abdi İpekçi Parkı), Ulus Maliye Durağı ve Ulus Dış Kapı Hastane Durağı saat başı hareket noktalarımız.”
https://sputniknews.com.tr/20230213/abb-ankaraya-yerlesecek-depremzedelere-su-hizmetlerinde-kolaylik-saglayacak-1066980596.html
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mansur yavaş, deprem, bot, mont, yardım, kahramanmaraş
mansur yavaş, deprem, bot, mont, yardım, kahramanmaraş

Mansur Yavaş: 5 toplama merkezi belirledik, mont ve bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz

02:43 16.02.2023
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından, depremzedelere yardım için yeni toplama merkezi belirlediklerini ve öncelikli olarak mont ve bot desteği beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli Mont ve Bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli Mont ve Bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. Çalışmalarımıza Fuar Alanı'nda gönüllü olarak da destek verebilirsiniz. Ayrıca gönüllülerimizin giyim merkezine ulaşımı için 199 numaralı Özel Servis Ringi hizmetine başlıyoruz. Gama, Sıhhiye (Mavi Masa karşısı Abdi İpekçi Parkı), Ulus Maliye Durağı ve Ulus Dış Kapı Hastane Durağı saat başı hareket noktalarımız.”
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
ABB, Ankara'ya yerleşecek depremzedelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacak
13 Şubat, 17:30
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