https://sputniknews.com.tr/20230216/mansur-yavas-5-toplama-merkezi-belirledik-mont-ve-bot-olmak-uzere-desteklerinizi-bekliyoruz-1067097995.html

Mansur Yavaş: 5 toplama merkezi belirledik, mont ve bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz

Mansur Yavaş: 5 toplama merkezi belirledik, mont ve bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından, depremzedelere yardım için... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T02:43+0300

2023-02-16T02:43+0300

2023-02-16T02:43+0300

mansur yavaş

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

bot

mont

yardım

kahramanmaraş

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli Mont ve Bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:“Bugün 3000'den fazla depremzede vatandaşımıza ANFA Fuar Alanı'ndaki giyim merkezimizde hizmet sağladık. Yarın beş toplama merkezi belirledik. Öncelikli Mont ve Bot olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. Çalışmalarımıza Fuar Alanı'nda gönüllü olarak da destek verebilirsiniz. Ayrıca gönüllülerimizin giyim merkezine ulaşımı için 199 numaralı Özel Servis Ringi hizmetine başlıyoruz. Gama, Sıhhiye (Mavi Masa karşısı Abdi İpekçi Parkı), Ulus Maliye Durağı ve Ulus Dış Kapı Hastane Durağı saat başı hareket noktalarımız.”

https://sputniknews.com.tr/20230213/abb-ankaraya-yerlesecek-depremzedelere-su-hizmetlerinde-kolaylik-saglayacak-1066980596.html

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mansur yavaş, deprem, bot, mont, yardım, kahramanmaraş