Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/abb-ankaraya-yerlesecek-depremzedelere-su-hizmetlerinde-kolaylik-saglayacak-1066980596.html
ABB, Ankara'ya yerleşecek depremzedelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacak
ABB, Ankara'ya yerleşecek depremzedelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) kente yerleşecek depremzelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacağı bildirildi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T17:30+0300
2023-02-13T17:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
ankara
su
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062452673_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9b62501cf77931d48886f54724ca5adc.jpg
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'ya gelen depremzedelerimizin yerleşme süreçlerini kolaylaştırmak adına su aboneliklerinde güvence ve açma bedeli almayacak, DASK istemeyecek ve 10 metreküpe kadar 1 liradan su temini sağlayacağız." bilgisini verdi.Yavaş, kuracakları yeni hayatta depremzedelerin yanında olacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230213/deprem-nedeniyle-ertelenen-maclarin-takvimi-belli-oldu-1066975385.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/12/1062452673_58:0:1125:800_1920x0_80_0_0_105808b794d72fe1199330291015eaab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, türkiye, ankara, su, mansur yavaş
deprem, türkiye, ankara, su, mansur yavaş

ABB, Ankara'ya yerleşecek depremzedelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacak

17:30 13.02.2023
© AAMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) kente yerleşecek depremzelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacağı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'ya gelen depremzedelerimizin yerleşme süreçlerini kolaylaştırmak adına su aboneliklerinde güvence ve açma bedeli almayacak, DASK istemeyecek ve 10 metreküpe kadar 1 liradan su temini sağlayacağız." bilgisini verdi.
Yavaş, kuracakları yeni hayatta depremzedelerin yanında olacaklarını kaydetti.
Basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
SPOR
Deprem nedeniyle ertelenen maçların takvimi belli oldu
17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала