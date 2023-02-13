https://sputniknews.com.tr/20230213/abb-ankaraya-yerlesecek-depremzedelere-su-hizmetlerinde-kolaylik-saglayacak-1066980596.html
ABB, Ankara'ya yerleşecek depremzedelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacak
ABB, Ankara'ya yerleşecek depremzedelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) kente yerleşecek depremzelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacağı bildirildi. 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T17:30+0300
2023-02-13T17:30+0300
2023-02-13T17:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
türkiye
ankara
su
mansur yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'ya gelen depremzedelerimizin yerleşme süreçlerini kolaylaştırmak adına su aboneliklerinde güvence ve açma bedeli almayacak, DASK istemeyecek ve 10 metreküpe kadar 1 liradan su temini sağlayacağız." bilgisini verdi.Yavaş, kuracakları yeni hayatta depremzedelerin yanında olacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230213/deprem-nedeniyle-ertelenen-maclarin-takvimi-belli-oldu-1066975385.html
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deprem, türkiye, ankara, su, mansur yavaş
ABB, Ankara'ya yerleşecek depremzedelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) kente yerleşecek depremzelere su hizmetlerinde kolaylık sağlayacağı bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'ya gelen depremzedelerimizin yerleşme süreçlerini kolaylaştırmak adına su aboneliklerinde güvence ve açma bedeli almayacak, DASK istemeyecek ve 10 metreküpe kadar 1 liradan su temini sağlayacağız." bilgisini verdi.
Yavaş, kuracakları yeni hayatta depremzedelerin yanında olacaklarını kaydetti.