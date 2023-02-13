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https://sputniknews.com.tr/20230213/deprem-nedeniyle-ertelenen-maclarin-takvimi-belli-oldu-1066975385.html
Deprem nedeniyle ertelenen maçların takvimi belli oldu
Deprem nedeniyle ertelenen maçların takvimi belli oldu
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen THY Avrupa Ligi 24. haftasındaki Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange... 13.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-13T17:03+0300
2023-02-13T17:03+0300
spor
thy avrupa ligi
basketbol
deprem
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Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle ara verilen 24. hafta maçları belirtilen yeni tarih ve saatlerde oynanmak üzere yeniden planlandı. Anadolu Efes-Real Madrid maçı, 14 Mart 2023 Salı, yerel saatle 20.30'da, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan maçı 21 Mart 2023 Salı, yerel saatle 20.15 oynanacak." bilgisi verildi.THY Avrupa Ligi 24. haftasında 9 Şubat Perşembe günü Anadolu Efes-Real Madrid ve 10 Şubat Cuma günkü Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçları, depremler nedeniyle Türk hükümetinin tüm spor müsabakalarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmesinin ardından askıya alındığı ve ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin takımlarla yapılacak görüşmeler sonrasında belirleneceği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230207/tff-7-12-subattaki-tum-musabakalari-erteledi-1066703974.html
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thy avrupa ligi, basketbol, deprem
thy avrupa ligi, basketbol, deprem

Deprem nedeniyle ertelenen maçların takvimi belli oldu

17:03 13.02.2023
© Sputnik / Максим Богодвид / Multimedya arşivine gidinBasketbol
Basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Максим Богодвид
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen THY Avrupa Ligi 24. haftasındaki Anadolu Efes-Real Madrid ve Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçlarının yeni tarihleri açıklandı.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle ara verilen 24. hafta maçları belirtilen yeni tarih ve saatlerde oynanmak üzere yeniden planlandı. Anadolu Efes-Real Madrid maçı, 14 Mart 2023 Salı, yerel saatle 20.30'da, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan maçı 21 Mart 2023 Salı, yerel saatle 20.15 oynanacak." bilgisi verildi.
THY Avrupa Ligi 24. haftasında 9 Şubat Perşembe günü Anadolu Efes-Real Madrid ve 10 Şubat Cuma günkü Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçları, depremler nedeniyle Türk hükümetinin tüm spor müsabakalarını bir sonraki duyuruya kadar iptal etmesinin ardından askıya alındığı ve ertelenen karşılaşmaların yeni tarihlerinin takımlarla yapılacak görüşmeler sonrasında belirleneceği bildirilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
SPOR
TFF, 7-12 Şubat'taki tüm müsabakaları erteledi
7 Şubat, 15:57
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