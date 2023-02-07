https://sputniknews.com.tr/20230207/tff-7-12-subattaki-tum-musabakalari-erteledi-1066703974.html

TFF, 7-12 Şubat'taki tüm müsabakaları erteledi

TFF, 7-12 Şubat'taki tüm müsabakaları erteledi

TFF, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 10-11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanması gereken tüm profesyonel müsabakaların... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T15:57+0300

2023-02-07T15:57+0300

2023-02-07T16:56+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

erteleme

kahramanmaraş

deprem

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm spor müsabakalarının ertelenmesinin edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin 17 Şubat'ta yeniden başlayacağını açıkladı. '17 Şubat'ta yeniden başlayacak'TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut. Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Ümraniyespor - Adana Demirspor, Giresunspor - Kayserispor ve Fenerbahçe - Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır. Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir."Türkiye Basketbol Federasyonu da maçların ertelendiğini duyurduÖte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da liglerde bu hafta oynanacak tüm müsabakaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir.Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından liglerimizde bu hafta oynanacak tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir.Türkiye Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır.Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

https://sputniknews.com.tr/20230206/tff-ve-super-lig-kuluplerinden-gecmis-olsun-mesaji-1066619871.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), erteleme, kahramanmaraş, deprem, türkiye basketbol federasyonu (tbf)