https://sputniknews.com.tr/20230206/tff-ve-super-lig-kuluplerinden-gecmis-olsun-mesaji-1066619871.html
TFF ve Süper Lig kulüplerinden geçmiş olsun mesajı
TFF ve Süper Lig kulüplerinden geçmiş olsun mesajı
Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedilirken TFF ve Süper Lig... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T10:24+0300
2023-02-06T10:24+0300
2023-02-06T10:24+0300
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
deprem
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 10 kentte etkili oldu. Depremde şimdiye kadar 284 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 323 kişi ise yaralandı.Deprem, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis'te de etkili oldu. Afet sonrası, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm durumuna geçildi.Depremin ardından Süper Lig kulüplerinden geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.Türkiye Futbol Federasyonu, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), deprem
türkiye futbol federasyonu (tff), deprem
TFF ve Süper Lig kulüplerinden geçmiş olsun mesajı
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Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedilirken TFF ve Süper Lig kulüpleri geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 10 kentte etkili oldu. Depremde şimdiye kadar 284 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 323 kişi ise yaralandı.
Deprem, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis'te de etkili oldu. Afet sonrası, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm durumuna geçildi.
Depremin ardından Süper Lig kulüplerinden geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." açıklamasını yaptı.