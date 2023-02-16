https://sputniknews.com.tr/20230216/israil-disisleri-bakani-cohen-ukraynaya-yardimi-genisletecegiz-1067141292.html
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Ukrayna'ya yardımı genişleteceğiz
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Ukrayna'ya yardımı genişleteceğiz
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Ukrayna'ya yardımı genişletilecekleri ve yeniden inşasına katılılacaklarını belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T22:00+0300
2023-02-16T22:00+0300
2023-02-16T22:00+0300
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya desteğini artırma ve yeniden inşasına katılma sözü verdiğini söyledi.Cohen, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile biraz önce önemli ve güzel bir görüşme yaptım. İran'ın Ukrayna'daki terör faaliyetlerinin en sert şekilde kınanması gerektiği ve uluslararası toplumun bu yönde pratik adımlar atması konusunda da mutabık kaldık. İsrail'in sağladığı yardımı genişleteceğimiz ve savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasına katılacağımız sözü verdim” dedi.İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Kiev'de Zelenskiy'nin yanı sıra Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile de bir araya geldi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'ya Demir Kubbe savunma sistemi sağlamayı düşündüğünü açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/wall-street-journal-abd-yemen-kiyilarinda-ele-gecirilen-silahlari-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1067083171.html
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israil, eli cohen, ukrayna, yardım
israil, eli cohen, ukrayna, yardım
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Ukrayna'ya yardımı genişleteceğiz
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İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Ukrayna'ya yardımı genişletilecekleri ve yeniden inşasına katılılacaklarını belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya desteğini artırma ve yeniden inşasına katılma sözü verdiğini söyledi.
Cohen, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile biraz önce önemli ve güzel bir görüşme yaptım. İran'ın Ukrayna'daki terör faaliyetlerinin en sert şekilde kınanması gerektiği ve uluslararası toplumun bu yönde pratik adımlar atması konusunda da mutabık kaldık. İsrail'in sağladığı yardımı genişleteceğimiz ve savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasına katılacağımız sözü verdim” dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Kiev'de Zelenskiy'nin yanı sıra Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile de bir araya geldi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'ya Demir Kubbe savunma sistemi sağlamayı düşündüğünü açıklamıştı.