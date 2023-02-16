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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/israil-disisleri-bakani-cohen-ukraynaya-yardimi-genisletecegiz-1067141292.html
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Ukrayna'ya yardımı genişleteceğiz
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Ukrayna'ya yardımı genişleteceğiz
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Ukrayna'ya yardımı genişletilecekleri ve yeniden inşasına katılılacaklarını belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T22:00+0300
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya desteğini artırma ve yeniden inşasına katılma sözü verdiğini söyledi.Cohen, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile biraz önce önemli ve güzel bir görüşme yaptım. İran'ın Ukrayna'daki terör faaliyetlerinin en sert şekilde kınanması gerektiği ve uluslararası toplumun bu yönde pratik adımlar atması konusunda da mutabık kaldık. İsrail'in sağladığı yardımı genişleteceğimiz ve savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasına katılacağımız sözü verdim” dedi.İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Kiev'de Zelenskiy'nin yanı sıra Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile de bir araya geldi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'ya Demir Kubbe savunma sistemi sağlamayı düşündüğünü açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/wall-street-journal-abd-yemen-kiyilarinda-ele-gecirilen-silahlari-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1067083171.html
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israil, eli cohen, ukrayna, yardım
israil, eli cohen, ukrayna, yardım

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen: Ukrayna'ya yardımı genişleteceğiz

22:00 16.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen
İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Ukrayna'ya yardımı genişletilecekleri ve yeniden inşasına katılılacaklarını belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya desteğini artırma ve yeniden inşasına katılma sözü verdiğini söyledi.
Cohen, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile biraz önce önemli ve güzel bir görüşme yaptım. İran'ın Ukrayna'daki terör faaliyetlerinin en sert şekilde kınanması gerektiği ve uluslararası toplumun bu yönde pratik adımlar atması konusunda da mutabık kaldık. İsrail'in sağladığı yardımı genişleteceğimiz ve savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasına katılacağımız sözü verdim” dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Kiev'de Zelenskiy'nin yanı sıra Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile de bir araya geldi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'ya Demir Kubbe savunma sistemi sağlamayı düşündüğünü açıklamıştı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
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