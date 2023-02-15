https://sputniknews.com.tr/20230215/wall-street-journal-abd-yemen-kiyilarinda-ele-gecirilen-silahlari-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1067083171.html
Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
WSJ, ABD’nin Yemen kıyılarında ele geçirilen silahların Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendirdiğini ileri sürdü. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T17:19+0300
2023-02-15T17:19+0300
2023-02-15T17:19+0300
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Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD ve Avrupa hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu, Yemen'deki isyancılara giden ancak ele geçirilerek el konulan silah ve mühimmatın Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendiriyor.Adı açıklanmayan ABD yönetiminden bir yetkiliye göre, ele geçirilen 5 bin saldırı tüfeği, 1.6 milyon tüfek mermisi, az sayıda tanksavar füzesi ve 7 binden fazla fünyenin Kiev’e gönderilmesi düşünülüyor.WSJ’ye göre söz konusu silah ve mühimmat, geçtiğimiz aylarda Yemen açıklarında İran'la bağlantısı olduğundan şüphelenilen kaçakçılara ait gemilerde ele geçirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230215/telefonda-isletilen-eski-abd-savunma-bakani-esper-ukraynalilar-abdnin-pis-islerini-yapiyor-1067057873.html
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abd, yemen, ukrayna, silah
abd, yemen, ukrayna, silah
Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
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WSJ, ABD’nin Yemen kıyılarında ele geçirilen silahların Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendirdiğini ileri sürdü.
Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD ve Avrupa hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu, Yemen'deki isyancılara giden ancak ele geçirilerek el konulan silah ve mühimmatın Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendiriyor.
Adı açıklanmayan ABD yönetiminden bir yetkiliye göre, ele geçirilen 5 bin saldırı tüfeği, 1.6 milyon tüfek mermisi, az sayıda tanksavar füzesi ve 7 binden fazla fünyenin Kiev’e gönderilmesi düşünülüyor.
WSJ’ye göre söz konusu silah ve mühimmat, geçtiğimiz aylarda Yemen açıklarında İran'la bağlantısı olduğundan şüphelenilen kaçakçılara ait gemilerde ele geçirilmişti.