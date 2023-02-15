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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230215/wall-street-journal-abd-yemen-kiyilarinda-ele-gecirilen-silahlari-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1067083171.html
Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor
WSJ, ABD’nin Yemen kıyılarında ele geçirilen silahların Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendirdiğini ileri sürdü. 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T17:19+0300
2023-02-15T17:19+0300
ukrayna krizi
abd
yemen
ukrayna
silah
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Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD ve Avrupa hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu, Yemen'deki isyancılara giden ancak ele geçirilerek el konulan silah ve mühimmatın Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendiriyor.Adı açıklanmayan ABD yönetiminden bir yetkiliye göre, ele geçirilen 5 bin saldırı tüfeği, 1.6 milyon tüfek mermisi, az sayıda tanksavar füzesi ve 7 binden fazla fünyenin Kiev’e gönderilmesi düşünülüyor.WSJ’ye göre söz konusu silah ve mühimmat, geçtiğimiz aylarda Yemen açıklarında İran'la bağlantısı olduğundan şüphelenilen kaçakçılara ait gemilerde ele geçirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230215/telefonda-isletilen-eski-abd-savunma-bakani-esper-ukraynalilar-abdnin-pis-islerini-yapiyor-1067057873.html
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abd, yemen, ukrayna, silah
abd, yemen, ukrayna, silah

Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

17:19 15.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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WSJ, ABD’nin Yemen kıyılarında ele geçirilen silahların Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendirdiğini ileri sürdü.
Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD ve Avrupa hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu, Yemen'deki isyancılara giden ancak ele geçirilerek el konulan silah ve mühimmatın Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendiriyor.
Adı açıklanmayan ABD yönetiminden bir yetkiliye göre, ele geçirilen 5 bin saldırı tüfeği, 1.6 milyon tüfek mermisi, az sayıda tanksavar füzesi ve 7 binden fazla fünyenin Kiev’e gönderilmesi düşünülüyor.
WSJ’ye göre söz konusu silah ve mühimmat, geçtiğimiz aylarda Yemen açıklarında İran'la bağlantısı olduğundan şüphelenilen kaçakçılara ait gemilerde ele geçirilmişti.
Mark Esper - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
Ukrayna krizi
Telefonda işletilen eski ABD Savunma Bakanı Esper: Ukraynalılar ABD'nin pis işlerini yapıyor
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