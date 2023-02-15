https://sputniknews.com.tr/20230215/wall-street-journal-abd-yemen-kiyilarinda-ele-gecirilen-silahlari-ukraynaya-gondermeyi-planliyor-1067083171.html

Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

Wall Street Journal: ABD, Yemen kıyılarında ele geçirilen silahları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor

WSJ, ABD’nin Yemen kıyılarında ele geçirilen silahların Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendirdiğini ileri sürdü. 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T17:19+0300

2023-02-15T17:19+0300

2023-02-15T17:19+0300

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Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD ve Avrupa hükümet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, ABD ordusu, Yemen'deki isyancılara giden ancak ele geçirilerek el konulan silah ve mühimmatın Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığını değerlendiriyor.Adı açıklanmayan ABD yönetiminden bir yetkiliye göre, ele geçirilen 5 bin saldırı tüfeği, 1.6 milyon tüfek mermisi, az sayıda tanksavar füzesi ve 7 binden fazla fünyenin Kiev’e gönderilmesi düşünülüyor.WSJ’ye göre söz konusu silah ve mühimmat, geçtiğimiz aylarda Yemen açıklarında İran'la bağlantısı olduğundan şüphelenilen kaçakçılara ait gemilerde ele geçirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230215/telefonda-isletilen-eski-abd-savunma-bakani-esper-ukraynalilar-abdnin-pis-islerini-yapiyor-1067057873.html

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