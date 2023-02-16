https://sputniknews.com.tr/20230216/bloomberg-ukrayna-batinin-uretebilecegi-ve-verebileceginden-cok-daha-fazla-havan-mermisi-atiyor-1067112671.html
Bloomberg: Ukrayna, Batı'nın üretebileceği ve verebileceğinden çok daha fazla havan mermisi atıyor
Bloomberg: Ukrayna, Batı'nın üretebileceği ve verebileceğinden çok daha fazla havan mermisi atıyor
Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin üretebileceğinden veya temin edebileceğinden çok daha fazla havan mermisi kullandığı belirtildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T12:49+0300
2023-02-16T12:49+0300
2023-02-16T12:49+0300
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Bloomberg'in haberine göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta devam eden çatışmalarda günde ortalama 30 bin, ayda yaklaşık 1 milyon havan mermisi kullanıyor.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya dikkat çeken Bloomberg, Stoltenberg'in NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için çok daha fazla mühimmat ürettiği yönündeki sözlerini vurguladı.Stoltenberg, devasa bir mühimmat sarfiyatı olduğunu birkaç aydır gördüklerini ve bu nedenle geçen sonbahardan itibaren savunma sanayisiyle toplantılar yaptıklarını şu anda üretimin artırıldığını ve bunu büyük bir fark yarattığını savundu. NATO Genel Sekreteri, müttefik ülkelerin Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için çok daha fazla mühimmat ürettiğinin altını çizdi.Bu arada Bloomberg'e konuşan Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Kıdemli Danışmanı Mark Kansian, Kiev'in elindeki silah ve mühimmat rezervlerinin tükenmesinin Ukrayna için sorun teşkil edeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/abd-savunma-bakani-kievin-ilkbahardaki-catismalarda-mutlak-zafer-kazanmasini-saglamak-istiyoruz-1067088337.html
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Bloomberg: Ukrayna, Batı'nın üretebileceği ve verebileceğinden çok daha fazla havan mermisi atıyor
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Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin üretebileceğinden veya temin edebileceğinden çok daha fazla havan mermisi kullandığı belirtildi.
Bloomberg'in haberine göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta devam eden çatışmalarda günde ortalama 30 bin, ayda yaklaşık 1 milyon havan mermisi kullanıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya dikkat çeken Bloomberg, Stoltenberg'in NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için çok daha fazla mühimmat ürettiği yönündeki sözlerini vurguladı.
Stoltenberg, devasa bir mühimmat sarfiyatı olduğunu birkaç aydır gördüklerini ve bu nedenle geçen sonbahardan itibaren savunma sanayisiyle toplantılar yaptıklarını şu anda üretimin artırıldığını ve bunu büyük bir fark yarattığını savundu. NATO Genel Sekreteri, müttefik ülkelerin Ukrayna'yı desteklemeye devam edebilmek için çok daha fazla mühimmat ürettiğinin altını çizdi.
Bu arada Bloomberg'e konuşan Washington Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Kıdemli Danışmanı Mark Kansian, Kiev'in elindeki silah ve mühimmat rezervlerinin tükenmesinin Ukrayna için sorun teşkil edeceğini söyledi.