https://sputniknews.com.tr/20230215/abd-savunma-bakani-kievin-ilkbahardaki-catismalarda-mutlak-zafer-kazanmasini-saglamak-istiyoruz-1067088337.html

ABD Savunma Bakanı: Kiev'in ilkbahardaki çatışmalarda mutlak zafer kazanmasını sağlamak istiyoruz

ABD Savunma Bakanı: Kiev'in ilkbahardaki çatışmalarda mutlak zafer kazanmasını sağlamak istiyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington ve müttefiklerinin ilkbaharda yaşanması beklenen çatışmalarda Ukrayna'nın mutlak zafer kazanmasını için Kiev'e... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T19:51+0300

2023-02-15T19:51+0300

2023-02-15T19:51+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

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Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Austin, Ukrayna'nın sahadaki durumu değiştirebileceğinden ve çatışmalarda inisiyatifi ele geçirip bunu ilerletebileceğinden emin olduklarını belirtti.ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda Bradley marka piyade aracı gönderdiğini anımsatan Austin, "Gelecekteki taarruzda görece bir başarıdan ziyade belirleyici bir başarı elde etmeleri için Ukrayna'ya tüm ek imkan ve kabiliyetleri sağlamak görevimizdir" dedi. Müttefik ülkelerin Ukrayna ordusuna sadece silah ve sistemleri vermeye değil, aynı zamanda 'imkan ve kabiliyetler' kazandırmaya çalıştığını söyleyen Austin, bu doğrultuda Ukrayna askerlerine her bir silah ve sistemle ilgili eğitim vereceklerinin altını çizdi.Rusya'nın çok sayıda takviye kuvvet yığmaya devam ettiğini ve muhtemelen bunu gözlemlemeye devam edeceklerini kaydeden Austin, Rusya'nın gücünün büyük bir orduya sahip olmasına dayandığını ekledi.

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