Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230215/abd-savunma-bakani-kievin-ilkbahardaki-catismalarda-mutlak-zafer-kazanmasini-saglamak-istiyoruz-1067088337.html
ABD Savunma Bakanı: Kiev'in ilkbahardaki çatışmalarda mutlak zafer kazanmasını sağlamak istiyoruz
ABD Savunma Bakanı: Kiev'in ilkbahardaki çatışmalarda mutlak zafer kazanmasını sağlamak istiyoruz
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington ve müttefiklerinin ilkbaharda yaşanması beklenen çatışmalarda Ukrayna'nın mutlak zafer kazanmasını için Kiev'e... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T19:51+0300
2023-02-15T19:51+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055483316_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_d8910d76eb949e56e60a7ce426eed38e.jpg
Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Austin, Ukrayna'nın sahadaki durumu değiştirebileceğinden ve çatışmalarda inisiyatifi ele geçirip bunu ilerletebileceğinden emin olduklarını belirtti.ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda Bradley marka piyade aracı gönderdiğini anımsatan Austin, "Gelecekteki taarruzda görece bir başarıdan ziyade belirleyici bir başarı elde etmeleri için Ukrayna'ya tüm ek imkan ve kabiliyetleri sağlamak görevimizdir" dedi. Müttefik ülkelerin Ukrayna ordusuna sadece silah ve sistemleri vermeye değil, aynı zamanda 'imkan ve kabiliyetler' kazandırmaya çalıştığını söyleyen Austin, bu doğrultuda Ukrayna askerlerine her bir silah ve sistemle ilgili eğitim vereceklerinin altını çizdi.Rusya'nın çok sayıda takviye kuvvet yığmaya devam ettiğini ve muhtemelen bunu gözlemlemeye devam edeceklerini kaydeden Austin, Rusya'nın gücünün büyük bir orduya sahip olmasına dayandığını ekledi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055483316_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_60570f9154d55f78e1704cc063a8a665.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna
abd, ukrayna

ABD Savunma Bakanı: Kiev'in ilkbahardaki çatışmalarda mutlak zafer kazanmasını sağlamak istiyoruz

19:51 15.02.2023
© REUTERS / MICHAEL MCCOYLloyd Austin
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© REUTERS / MICHAEL MCCOY
Abone olTelegram
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington ve müttefiklerinin ilkbaharda yaşanması beklenen çatışmalarda Ukrayna'nın mutlak zafer kazanmasını için Kiev'e gereken her şeyi sağlamayı görev bildiğini söyledi.
Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Austin, Ukrayna'nın sahadaki durumu değiştirebileceğinden ve çatışmalarda inisiyatifi ele geçirip bunu ilerletebileceğinden emin olduklarını belirtti.

ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda Bradley marka piyade aracı gönderdiğini anımsatan Austin, "Gelecekteki taarruzda görece bir başarıdan ziyade belirleyici bir başarı elde etmeleri için Ukrayna'ya tüm ek imkan ve kabiliyetleri sağlamak görevimizdir" dedi.

Müttefik ülkelerin Ukrayna ordusuna sadece silah ve sistemleri vermeye değil, aynı zamanda 'imkan ve kabiliyetler' kazandırmaya çalıştığını söyleyen Austin, bu doğrultuda Ukrayna askerlerine her bir silah ve sistemle ilgili eğitim vereceklerinin altını çizdi.

Rusya'nın çok sayıda takviye kuvvet yığmaya devam ettiğini ve muhtemelen bunu gözlemlemeye devam edeceklerini kaydeden Austin, Rusya'nın gücünün büyük bir orduya sahip olmasına dayandığını ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала