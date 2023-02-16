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https://sputniknews.com.tr/20230216/bidendan-sosyal-harcamalari-kismak-isteyen-cumhuriyetcilere-onlarin-kabusuyum-1067099570.html
Biden'dan sosyal harcamaları kısmak isteyen Cumhuriyetçilere: Onların kabusuyum
Biden'dan sosyal harcamaları kısmak isteyen Cumhuriyetçilere: Onların kabusuyum
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin sağlık yardımı ve sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlama önerilerini veto edeceğini belirterek... 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T05:28+0300
2023-02-16T05:28+0300
dünya
abd
joe biden
ekonomi
cumhuriyetçi parti
demokratlar
kongre
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Maryland eyaletinde ekonomi politikaları üzerine konuşan ABD Başkanı Joe Biden, son iki yılda uyguladıkları politikalar sayesinde ülke ekonomisinin iyiye gittiğini ve bunun her kesimi olumlu etkilediğini kaydetti. Biden, istihdam rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, iki partinin de onay vermesiyle geçirilen altyapı yasasının da ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.ABD yollarında kurulacak 500 bin elektrikli araç şarj istasyonunun çevreye ve karbon salımının düşürülmesine fayda sağlayacağına işaret eden Biden, bu projeler sayesinde birçok Amerikalıya da istihdam sağlanacağını ifade etti. Biden, yerli üretimin teşvik edilmesi için yasalar çıkardıklarını belirterek, ABD menşeli ürünler kullanmanın ve ülke genelinde fabrikaların yeniden inşa edilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.'Pazarlık yapmayacağım'"Borç limiti konusunda pazarlık yapmayacağım" diyen Biden, diğer taraftan Cumhuriyetçilerin geçmiş ve bugünkü ekonomi politikalarını eleştirdi. Biden, ABD'de reçeteli ilaçlara dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla para ödendiğine dikkati çekerek, Cumhuriyetçilerin Medicare (dar gelirlilere verilen sağlık yardımı) ve sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlamaya gitmek için Kongre'de harekete geçmeleri halinde, bunu veto edeceğinin altını çizdi."Cumhuriyetçilerin rüyası bu. Bense onların kabusuyum" ifadesini kullanan Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin tekliflerini kabul etmeleri halinde mevcut borca 10 yıl içinde 3 trilyon daha ekleneceği görüşünü savundu.Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesinde, ekonomi, istihdam yaratma, maliyetleri düşürme gibi konularda karşılıklı önerilerini masaya yatırmayı teklif ettiğini söyledi. Başkan Biden, 9 Mart'ta vergiler ve harcamalarla ilgili detayları içeren yeni bütçe planını duyuracağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/beyaz-saray-ohiodaki-kimyasal-felaketin-yakindan-takip-edildigini-bildirdi-1067048574.html
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abd, joe biden, ekonomi, cumhuriyetçi parti, demokratlar, kongre
abd, joe biden, ekonomi, cumhuriyetçi parti, demokratlar, kongre

Biden'dan sosyal harcamaları kısmak isteyen Cumhuriyetçilere: Onların kabusuyum

05:28 16.02.2023
© İHAABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© İHA
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin sağlık yardımı ve sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlama önerilerini veto edeceğini belirterek, "Cumhuriyetçilerin rüyası bu. Bense onların kabusuyum" dedi.
Maryland eyaletinde ekonomi politikaları üzerine konuşan ABD Başkanı Joe Biden, son iki yılda uyguladıkları politikalar sayesinde ülke ekonomisinin iyiye gittiğini ve bunun her kesimi olumlu etkilediğini kaydetti. Biden, istihdam rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, iki partinin de onay vermesiyle geçirilen altyapı yasasının da ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.
ABD yollarında kurulacak 500 bin elektrikli araç şarj istasyonunun çevreye ve karbon salımının düşürülmesine fayda sağlayacağına işaret eden Biden, bu projeler sayesinde birçok Amerikalıya da istihdam sağlanacağını ifade etti. Biden, yerli üretimin teşvik edilmesi için yasalar çıkardıklarını belirterek, ABD menşeli ürünler kullanmanın ve ülke genelinde fabrikaların yeniden inşa edilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

'Pazarlık yapmayacağım'

"Borç limiti konusunda pazarlık yapmayacağım" diyen Biden, diğer taraftan Cumhuriyetçilerin geçmiş ve bugünkü ekonomi politikalarını eleştirdi. Biden, ABD'de reçeteli ilaçlara dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla para ödendiğine dikkati çekerek, Cumhuriyetçilerin Medicare (dar gelirlilere verilen sağlık yardımı) ve sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlamaya gitmek için Kongre'de harekete geçmeleri halinde, bunu veto edeceğinin altını çizdi.
"Cumhuriyetçilerin rüyası bu. Bense onların kabusuyum" ifadesini kullanan Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin tekliflerini kabul etmeleri halinde mevcut borca 10 yıl içinde 3 trilyon daha ekleneceği görüşünü savundu.
Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesinde, ekonomi, istihdam yaratma, maliyetleri düşürme gibi konularda karşılıklı önerilerini masaya yatırmayı teklif ettiğini söyledi. Başkan Biden, 9 Mart'ta vergiler ve harcamalarla ilgili detayları içeren yeni bütçe planını duyuracağını bildirdi.
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