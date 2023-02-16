https://sputniknews.com.tr/20230216/abdli-senatorler-rus-wagner-grubunun-teror-orgutu-olarak-ilan-edilmesini-onerdi-1067097478.html

ABD’li senatörler, Rus Wagner grubunun 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini önerdi

ABD’li senatörler, Rus Wagner grubunun 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini önerdi

ABD’li birkaç senatör, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak tanınması önerisinde bulundu. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T01:56+0300

2023-02-16T01:56+0300

2023-02-16T01:56+0300

dünya

abd

wagner grubu

askeri faaliyet

terör örgütü

senatör

öneri

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ABD'li Senatör Lindsey Graham konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya merkezli Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini öngören partiler arası yasa tasarısının tekrar sunulacağını belirtilerek, “Wagner Grubu, sadece özel bir paralı asker grubu değil, Rus ordusunun ve güvenlik aygıtının bir uzantısı niteliğinde. Tasarımız onların yabancı terör örgütü olarak tanınmasına ve ABD yaptırımlarının tüm ağırlığının uygulanmasına imkan verecek” dedi.Ocak ayında ABD, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine dahil etmişti.ABD makamları Wagner'i Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Ukrayna'da 'suç teşkil eden faaliyetlerde' bulunmakla suçlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'ın Wagner Grubu'nun şeytanlaştırılmasıyla ilgili açıklamalarının uzun yıllardır devam ettiğini, bunların asılsız olduğunu ve somut bir argümanlarının olmadığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221203/abd-wagner-grubunu-kaygi-yaratan-orgutler-listesine-dahil-etti-1064107331.html

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abd, wagner grubu, askeri faaliyet, terör örgütü, senatör, öneri