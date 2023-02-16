https://sputniknews.com.tr/20230216/abdli-senatorler-rus-wagner-grubunun-teror-orgutu-olarak-ilan-edilmesini-onerdi-1067097478.html
ABD’li senatörler, Rus Wagner grubunun 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini önerdi
ABD’li senatörler, Rus Wagner grubunun 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini önerdi
ABD’li birkaç senatör, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak tanınması önerisinde bulundu. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T01:56+0300
2023-02-16T01:56+0300
2023-02-16T01:56+0300
dünya
abd
wagner grubu
askeri faaliyet
terör örgütü
senatör
öneri
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ABD'li Senatör Lindsey Graham konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya merkezli Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini öngören partiler arası yasa tasarısının tekrar sunulacağını belirtilerek, “Wagner Grubu, sadece özel bir paralı asker grubu değil, Rus ordusunun ve güvenlik aygıtının bir uzantısı niteliğinde. Tasarımız onların yabancı terör örgütü olarak tanınmasına ve ABD yaptırımlarının tüm ağırlığının uygulanmasına imkan verecek” dedi.Ocak ayında ABD, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine dahil etmişti.ABD makamları Wagner'i Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Ukrayna'da 'suç teşkil eden faaliyetlerde' bulunmakla suçlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'ın Wagner Grubu'nun şeytanlaştırılmasıyla ilgili açıklamalarının uzun yıllardır devam ettiğini, bunların asılsız olduğunu ve somut bir argümanlarının olmadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221203/abd-wagner-grubunu-kaygi-yaratan-orgutler-listesine-dahil-etti-1064107331.html
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abd, wagner grubu, askeri faaliyet, terör örgütü, senatör, öneri
abd, wagner grubu, askeri faaliyet, terör örgütü, senatör, öneri
ABD’li senatörler, Rus Wagner grubunun 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini önerdi
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ABD’li birkaç senatör, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak tanınması önerisinde bulundu.
ABD'li Senatör Lindsey Graham konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya merkezli Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini öngören partiler arası yasa tasarısının tekrar sunulacağını belirtilerek, “Wagner Grubu, sadece özel bir paralı asker grubu değil, Rus ordusunun ve güvenlik aygıtının bir uzantısı niteliğinde. Tasarımız onların yabancı terör örgütü olarak tanınmasına ve ABD yaptırımlarının tüm ağırlığının uygulanmasına imkan verecek” dedi.
Ocak ayında ABD, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine dahil etmişti.
ABD makamları Wagner'i Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Ukrayna'da 'suç teşkil eden faaliyetlerde' bulunmakla suçlamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'ın Wagner Grubu'nun şeytanlaştırılmasıyla ilgili açıklamalarının uzun yıllardır devam ettiğini, bunların asılsız olduğunu ve somut bir argümanlarının olmadığını ifade etmişti.