Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230216/abdli-senatorler-rus-wagner-grubunun-teror-orgutu-olarak-ilan-edilmesini-onerdi-1067097478.html
ABD’li senatörler, Rus Wagner grubunun 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini önerdi
ABD’li senatörler, Rus Wagner grubunun 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini önerdi
ABD’li birkaç senatör, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak tanınması önerisinde bulundu. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T01:56+0300
2023-02-16T01:56+0300
dünya
abd
wagner grubu
askeri faaliyet
terör örgütü
senatör
öneri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102201/73/1022017387_23:0:1147:632_1920x0_80_0_0_942140148f25600eaf53abfde1d50e8a.jpg
ABD'li Senatör Lindsey Graham konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya merkezli Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini öngören partiler arası yasa tasarısının tekrar sunulacağını belirtilerek, “Wagner Grubu, sadece özel bir paralı asker grubu değil, Rus ordusunun ve güvenlik aygıtının bir uzantısı niteliğinde. Tasarımız onların yabancı terör örgütü olarak tanınmasına ve ABD yaptırımlarının tüm ağırlığının uygulanmasına imkan verecek” dedi.Ocak ayında ABD, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine dahil etmişti.ABD makamları Wagner'i Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Ukrayna'da 'suç teşkil eden faaliyetlerde' bulunmakla suçlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'ın Wagner Grubu'nun şeytanlaştırılmasıyla ilgili açıklamalarının uzun yıllardır devam ettiğini, bunların asılsız olduğunu ve somut bir argümanlarının olmadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221203/abd-wagner-grubunu-kaygi-yaratan-orgutler-listesine-dahil-etti-1064107331.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102201/73/1022017387_163:0:1006:632_1920x0_80_0_0_6ba5b761e7119dd9a674eaeca71ad4ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, wagner grubu, askeri faaliyet, terör örgütü, senatör, öneri
abd, wagner grubu, askeri faaliyet, terör örgütü, senatör, öneri

ABD’li senatörler, Rus Wagner grubunun 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini önerdi

01:56 16.02.2023
© AP Photo / Charlie NeibergallLindsey Graham
Lindsey Graham - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Charlie Neibergall
Abone olTelegram
ABD’li birkaç senatör, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak tanınması önerisinde bulundu.
ABD'li Senatör Lindsey Graham konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya merkezli Wagner Grubu’nun yabancı 'terör örgütü' olarak ilan edilmesini öngören partiler arası yasa tasarısının tekrar sunulacağını belirtilerek, “Wagner Grubu, sadece özel bir paralı asker grubu değil, Rus ordusunun ve güvenlik aygıtının bir uzantısı niteliğinde. Tasarımız onların yabancı terör örgütü olarak tanınmasına ve ABD yaptırımlarının tüm ağırlığının uygulanmasına imkan verecek” dedi.
Ocak ayında ABD, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Grubu'nu 'önemli bir ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlayarak grup ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı kişi ve kuruluşları yaptırım listesine dahil etmişti.
ABD makamları Wagner'i Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Ukrayna'da 'suç teşkil eden faaliyetlerde' bulunmakla suçlamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'ın Wagner Grubu'nun şeytanlaştırılmasıyla ilgili açıklamalarının uzun yıllardır devam ettiğini, bunların asılsız olduğunu ve somut bir argümanlarının olmadığını ifade etmişti.
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
DÜNYA
ABD, Wagner Grubu’nu ‘kaygı yaratan örgütler’ listesine dahil etti
3 Aralık 2022, 00:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала