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ABD, Wagner Grubu’nu ‘kaygı yaratan örgütler’ listesine dahil etti
ABD, Wagner Grubu’nu ‘kaygı yaratan örgütler’ listesine dahil etti
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu’nu, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki eylemlerinden dolayı dini özgürlük ihlalleriyle ‘kaygı yaratan... 03.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-03T00:11+0300
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Wagner’in yanı sıra aynı gerekçeden listeye Nijerya merkezli aşırılık yanlısı Boko Haram, Yemen’deki Husiler, Suriye’deki Hayat Tahrir eş-Şam ve Taliban da dahil edildi.Dışişleri Bakanlığı’nın kararıyla ABD’nin dini özgürlükler yasasının uygulanmasıyla ilgili kaygı yaratan ülkeler listesine de Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore, Küba, Nikaragua, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Eritre dahil edildi.
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wagner grubu, rusya, abd
wagner grubu, rusya, abd

ABD, Wagner Grubu’nu ‘kaygı yaratan örgütler’ listesine dahil etti

00:11 03.12.2022
© AAAB’den Wagner Grubu’na yaptırım
AB’den Wagner Grubu’na yaptırım - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2022
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu’nu, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki eylemlerinden dolayı dini özgürlük ihlalleriyle ‘kaygı yaratan örgütler’ listesine dahil ettiklerini belirtti.
Wagner’in yanı sıra aynı gerekçeden listeye Nijerya merkezli aşırılık yanlısı Boko Haram, Yemen’deki Husiler, Suriye’deki Hayat Tahrir eş-Şam ve Taliban da dahil edildi.
Dışişleri Bakanlığı’nın kararıyla ABD’nin dini özgürlükler yasasının uygulanmasıyla ilgili kaygı yaratan ülkeler listesine de Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore, Küba, Nikaragua, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Eritre dahil edildi.
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