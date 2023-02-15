https://sputniknews.com.tr/20230215/vodafone-turkiye-yoneticisi-nufusun-yogun-oldugu-bir-yer-yikilirsa-ayni-iletisim-sorunlari-olur-1067076027.html

Vodafone Türkiye yöneticisi: Nüfusun yoğun olduğu bir yer yıkılırsa, aynı iletişim sorunları olur

Vodafone Türkiye yöneticisi: Nüfusun yoğun olduğu bir yer yıkılırsa, aynı iletişim sorunları olur

Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy, olası bir depremin nüfus yoğunluklu bir bölgede meydana gelmesi halinde yeniden iletişim sıkıntısı yaşanacağına... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T14:46+0300

2023-02-15T14:46+0300

2023-02-15T14:46+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

vodafone

iletişim

baz istasyonu

telefon

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Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy, depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısına dair değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg HT'de katıldığı bir programda olası bir deprem halinde yaşanacak sıkıntılara vurgu yapan Aksoy, "Nüfus yoğunluğu bir bölgede yıkım olursa yine aynı iletişim sorunları yaşanır. Baz istasyonu için kule kurmada çok zorluklar yaşıyoruz, kimse mahallesine kule kurulmasını istemiyor. Deprem bölgesindeki kulelerimizin bir tanesi bile yıkılmadı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230211/vodafonedan-ohal-bolgesindeki-baz-istasyonlarina-yonelik-aciklama-1066877811.html

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deprem, vodafone, iletişim, baz istasyonu, telefon