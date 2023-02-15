Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230215/vodafone-turkiye-yoneticisi-nufusun-yogun-oldugu-bir-yer-yikilirsa-ayni-iletisim-sorunlari-olur-1067076027.html
Vodafone Türkiye yöneticisi: Nüfusun yoğun olduğu bir yer yıkılırsa, aynı iletişim sorunları olur
Vodafone Türkiye yöneticisi: Nüfusun yoğun olduğu bir yer yıkılırsa, aynı iletişim sorunları olur
Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy, olası bir depremin nüfus yoğunluklu bir bölgede meydana gelmesi halinde yeniden iletişim sıkıntısı yaşanacağına... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T14:46+0300
2023-02-15T14:46+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
vodafone
iletişim
baz istasyonu
telefon
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Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy, depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısına dair değerlendirmelerde bulundu. Bloomberg HT'de katıldığı bir programda olası bir deprem halinde yaşanacak sıkıntılara vurgu yapan Aksoy, "Nüfus yoğunluğu bir bölgede yıkım olursa yine aynı iletişim sorunları yaşanır. Baz istasyonu için kule kurmada çok zorluklar yaşıyoruz, kimse mahallesine kule kurulmasını istemiyor. Deprem bölgesindeki kulelerimizin bir tanesi bile yıkılmadı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/vodafonedan-ohal-bolgesindeki-baz-istasyonlarina-yonelik-aciklama-1066877811.html
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deprem, vodafone, iletişim, baz istasyonu, telefon
deprem, vodafone, iletişim, baz istasyonu, telefon

Vodafone Türkiye yöneticisi: Nüfusun yoğun olduğu bir yer yıkılırsa, aynı iletişim sorunları olur

14:46 15.02.2023
© DHAcep telefonu
cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
© DHA
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Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy, olası bir depremin nüfus yoğunluklu bir bölgede meydana gelmesi halinde yeniden iletişim sıkıntısı yaşanacağına dikkat çekti.
Vodafone Türkiye CEO'su olarak Engin Aksoy, depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısına dair değerlendirmelerde bulundu.
Bloomberg HT'de katıldığı bir programda olası bir deprem halinde yaşanacak sıkıntılara vurgu yapan Aksoy, "Nüfus yoğunluğu bir bölgede yıkım olursa yine aynı iletişim sorunları yaşanır. Baz istasyonu için kule kurmada çok zorluklar yaşıyoruz, kimse mahallesine kule kurulmasını istemiyor. Deprem bölgesindeki kulelerimizin bir tanesi bile yıkılmadı" dedi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Vodafone'dan OHAL bölgesindeki baz istasyonlarına yönelik açıklama
11 Şubat, 12:12
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