Vodafone'dan OHAL bölgesindeki baz istasyonlarına yönelik açıklama

"Bölgede yaklaşık 3,7 milyon müşterimiz var. 10 ilde kule tipi ve bina üstü olmak üzere toplam 3 bin 50 baz istasyonumuz bulunuyor. Bu istasyonların yüzde 25’i Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yer alıyor. GSM operatörleri olarak herhangi bir afet durumunda temel ihtiyacımız elektrik, yakıt, personel geçiş önceliğidir. Baz istasyonlarımızın çalışabilmesi için elektriğe ihtiyacı var. Afet bölgesinde de ilk andan itibaren elektrik verilebilen baz istasyonlarımızda hizmet verebiliyoruz. Aynı şekilde, jeneratörlerin yakıt ihtiyacı için de gerekli önlemleri alıyoruz. Jeneratörlere yakıt takviyesi için bölgede 400’ü aşkın arkadaşımız görev yapıyor. Binaların üstünde bulunan baz istasyonlarımızın önemli bir bölümü depremde yıkıldı ya da hasar gördü. Yıkılan istasyonlarımızın yokluğunu mobil baz istasyonlarımızla tamamlamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."