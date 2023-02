https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiyenin-moskova-buyukelcisi-80-ton-malzeme-ile-1-milyon-dolar-yardimi-turkiyeye-gonderdik-1067075418.html

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi: 80 ton malzeme ile 1 milyon dolar yardımı Türkiye'ye gönderdik

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi: 80 ton malzeme ile 1 milyon dolar yardımı Türkiye'ye gönderdik

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, depremlerden zarar görenler için bugüne kadar topladıkları 80 ton yardım malzemesi ile 1 milyon dolardan fazla... 15.02.2023

Samsar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rusya'da yapılan yardımlar konusunda bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in depremin ilk gününde telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Samsar, "Putin, Cumhurbaşkanımızı arayarak başsağlığı dilediğini ve yardım göndereceğini söyledi. Bu çerçevede Rus kurumları, ivedilikle harekete geçerek ilk gün 3 uçakla 150 kişilik arama kurtarma ve tıbbi yardım ekibi ile sahra hastanesini gönderdi" dedi.Samsar, Rusya Acil Durumlar Bakanlığının (EMERCOM), aynı gün İskenderun Limanı'nda çıkan yangının söndürülmesi için bir yangın söndürme uçağını Türkiye’ye ulaştırdığına dikkati çekerek, "İkinci gün, 2 uçakla Rus EMERCOM’dan yaklaşık 50 kişilik yardım ekibi gitti. Rus EMERCOM ve Rusya Savunma Bakanlığından bugüne kadar yaklaşık 350 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi, Türkiye’de görev yaptı" ifadesini kullandı.Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığının iki gün öncesi 2 uçakla 500 çadır, 9 bin uyku tulumu ve 9 bin yatak gönderdiği, Rusya Acil Durumlar Bakanlığından da 100 civarında çadır gibi yardım malzemesinin Malatya'ya ulaştırıldığı bilgisini paylaşan Samsar, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan, Yakutistan, Dağıstan cumhuriyetlerinden yardımların da geldiğini vurguladı.'Depremzedeler için yardım kampanyası devam ediyor'Rusya'da yaşayan Türk ve Rus vatandaşlarının yardım konusunda seferber olduğuna işaret eden Samsar, "Buradaki iş insanlarımız, vatandaşlarımız, Moskova Türk Kadınlar Organizasyonu (MTKO), üniversite öğrencilerimiz, ilk günden itibaren Büyükelçiliğimize gelerek hem yardım getirdi hem de buradaki yardımın Türkiye’ye ulaştırılması için organizasyonunu, paketlenmesini ve ayrımını yaptı, bize destek verdi" diye konuştu.Samsar, başta Azerbaycan diasporası olmak üzere Rusya'daki diasporaların da yardım sağladıklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Bugüne kadar yaklaşık 80 ton yardım malzemesi Türkiye’ye gönderdik. Bu sayı, her gün artıyor. Bunların içinde acil önemi olan çadır, ısıtıcı, uyku tulumu, jeneratörler, çeşitli yardım malzemeleri birikti ve bunları peyderpey gönderiyoruz. Rusya’daki şirketlerimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hiç tereddütsüz bu yardım malzemelerini bizlere ulaştırmak için çaba gösterdiler, bunları Türkiye'ye götürüyorlar hala da devam ediyor. Aynı şekilde buradaki tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum."Topladıkları yardım malzemelerini yoğun olarak Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklar ve tırlar ile Türkiye'ye ulaştırdıklarını belirten Samsar, bu süreçte Büyükelçiliğin yanı sıra Türkiye'nin Kazan, St. Petersburg ve Novorossiysk konsoloslukları ile Ufa ve Yekaterinburg Fahri konsolosluklarının durmadan çalıştığını vurguladı.Samsar, depremzedeler için yardım kampanyasının devam ettiğini ve ağırlıklı olarak ısıtıcı, kışlık çadır, mobil tuvalet ve banyo, konteyner evler, battaniye ve yorgan türündeki malzemeleri temin etmeye çalıştıklarını dile getirdi.'Çocuklardan biri montunun cebine çikolata, fındık koymuş'Nakdi yardımın yapılması için Rusya'da faaliyet gösteren Türk bankalarında 2 hesabın açıldığını aktaran Samsar, şunları kaydetti:"Bu açıdan ben nakdi yardım yapan tüm kişilere teşekkür ediyorum. Günlük olarak rakam değişiyor ama şu ana kadar 1 milyon doların üzerinde yardım buradan gönderildi. Hala da hesabımız açık. Her insan kendi elinde ne varsa onu bizle paylaşıyor. Bunun güzelliği ayrı ama özellikle çocukların yaptığı paylaşımlar çok güzel. Dün çocuklardan birisi getirdiği montunun cebine çikolata, fındık koymuş. Montunu, Türkiye’deki alacak çocuk için en azından cebinde yiyecek bir şeyler olsun diye düşünmüş.Bir çocuk ruhuyla baktığımız zaman bu, son derece temiz ruhla yapılmış. Aynı şekilde resimler çizip getirenler de var. Yardımları olmasa da bunlar 'sizin yanınızdayız, sizi seviyoruz' tarzında şeyler. Bunlar çok duygu yüklü şeyler. Bazı çocuklar, oyuncuklarını getirip oradaki arkadaşlarına iletmek istiyor. Herkes kendi dünyası içinden bunları yapıyor."'Rus ve Türk halkları geleneksel olarak birbirine yakın'Samsar, Rus ve Türk halklarının geleneksel olarak birbirine yakın olduğunu vurgulayarak, "Rus halkı, Türkiye’ye gelip giden yılda 7 milyon civarında insan ağırladığımız bir halk. Bundan dolayı Ruslar, Türkiye'yi ve Türk halkını iyi tanıyor, Türk halkının misafirperverliğini, sıcaklığını ve yardımseverliğini biliyor ve gerçekten böyle bir felakette ilk yardıma koşan halklardan biri oldu" değerlendirmesinde bulundu.Bunun Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin yakınlığının bir göstergesi olduğuna işaret eden Samsar, "Rus halkı, her gün Büyükelçiliğimize mesajlar atarak, yardım getirerek veya Büyükelçiliğin önüne gelip çiçek koyarak, çocuklar oyuncaklarını getirerek, ellerinde bulundurdukları her türlü malzemeyle yardım sağlamaya ve yanımızda olduklarını hissettirmeye çalışıyor. Bundan dolayı ben de Rus halkına çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.'Taziye defterine yoğun ilgi oldu'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla depremin ardından ülke genelinde bir hafta yas ilan edildiğini, yurt içi ve dışındaki Türk temsilciliklerinde bayrakların indirildiğini ve taziye defterlerinin açıldığını anımsatan Samsar, "Taziye defterine burada yoğun ilgi oldu. Bütün Rus yetkilileri, kor diplomatikten temsilcilerin hepsi Büyükelçiliğe gelerek kalbi duygularını, içten düşüncelerini bizlerle paylaştı, defterimize yazılar yazdı" diye konuştu.Samsar, Büyükelçiliğe defteri imzalamak için gelen bazı temsilcilerin yanlarında çiçek ve yardım malzemeleri de getirdiğini belirtti.'Umuyorum, en yakın zamanda bu acının üstesinden geleceğiz'Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Samsar, "Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten büyük bir trajedi idi ve tüm milletimizce kenetlenerek bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Umuyorum en yakın zamanda bu acının, bu felaketin üstesinden gelerek gene Türkiye’mizin gücünü göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

