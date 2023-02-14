Depremzedelerden Rus arama kurtarma ekiplerine ‘teşekkür’

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’de yardım seferberliğine katılan Rus arama kurtarma ekipleri 6 Şubat’tan itibaren depremin yaşandığı illerde yoğun bir çalışma yürüttü.



Çalışmalar kapsamında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu.



Çok sayıda depremzede Rus ilk yardım ekiplerinin bulunduğu sahra hastanesine başvurarak sağlık hizmeti aldı.



Resmi rakamlara göre arama kurtarma çalışmalarında yer alan Rus ekipler 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını, 830 yaralıya da yardım ettiklerini bildirdi.



Tüm yardımlar neticesinde Rusya Acil Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde bir depremzedenin tercüman aracılığıyla Rus arama kurtarma ekibi personeline teşekkür ettiği görülüyor.