https://sputniknews.com.tr/20230214/depremzedelerden-rus-arama-kurtarma-ekiplerine-tesekkur--1067036927.html
Depremzedelerden Rus arama kurtarma ekiplerine ‘teşekkür’
Depremzedelerden Rus arama kurtarma ekiplerine ‘teşekkür’
Rusya Acil Bakanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından depremzedelerden teşekkür mesajları aldı. 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T18:07+0300
2023-02-14T18:07+0300
2023-02-14T18:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
yardım
rusya
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’de yardım seferberliğine katılan Rus arama kurtarma ekipleri 6 Şubat’tan itibaren depremin yaşandığı illerde yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu. Çok sayıda depremzede Rus ilk yardım ekiplerinin bulunduğu sahra hastanesine başvurarak sağlık hizmeti aldı.Resmi rakamlara göre arama kurtarma çalışmalarında yer alan Rus ekipler 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını, 830 yaralıya da yardım ettiklerini bildirdi.Tüm yardımlar neticesinde Rusya Acil Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde bir depremzedenin tercüman aracılığıyla Rus arama kurtarma ekibi personeline teşekkür ettiği görülüyor.
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Depremzedelerden Rus arama kurtarma ekiplerine ‘teşekkür’
Depremzedelerden Rus arama kurtarma ekiplerine ‘teşekkür’
2023-02-14T18:07+0300
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video, deprem, yardım, rusya, видео
video, deprem, yardım, rusya, видео
Depremzedelerden Rus arama kurtarma ekiplerine ‘teşekkür’
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Rusya Acil Bakanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalarını tamamlamalarının ardından depremzedelerden teşekkür mesajları aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’de yardım seferberliğine katılan Rus arama kurtarma ekipleri 6 Şubat’tan itibaren depremin yaşandığı illerde yoğun bir çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruldu.
Çok sayıda depremzede Rus ilk yardım ekiplerinin bulunduğu sahra hastanesine başvurarak sağlık hizmeti aldı.
Resmi rakamlara göre arama kurtarma çalışmalarında yer alan Rus ekipler 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını, 830 yaralıya da yardım ettiklerini bildirdi.
Tüm yardımlar neticesinde Rusya Acil Bakanlığı’nın paylaştığı görüntülerde bir depremzedenin tercüman aracılığıyla Rus arama kurtarma ekibi personeline teşekkür ettiği görülüyor.