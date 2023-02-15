https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-barolar-birligi-baskani-sagkan-ysknin-secim-erteleme-yetkisi-yok-1067068243.html
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: YSK'nın seçim erteleme yetkisi yok
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: YSK'nın seçim erteleme yetkisi yok
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, anayasada seçimlerle ilgili hükmün açık olduğuna dikkati çekerek, "İstisna olarak bir tane savaş halini... 15.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-15T12:58+0300
2023-02-15T12:58+0300
2023-02-15T12:58+0300
politika
seçim
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
erinç sağkan
türkiye barolar birliği
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından başlayan "seçimin ertelenmesi" iddialarıyla ilgili "YSK'nın böyle bir yetkisi yok" açıklamasında bulundu.Evrensel’de yer alan habere göre, Sağkan, anayasada seçimlerle ilgili hükmün açık olduğuna dikkati çekerek seçimlerin ertelenmeyeceğini belirtti. Sağkan, YSK'nın bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur" dedi.'Hukuken tartışma dışı bir konu'Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın açıklaması üzerinden yeniden tartışmanın yaşandığını hatırlatan Sağkan, “Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur. Anayasa’ya aykırı bir karar alma noktası yetkisi bulunmamaktır. Haliyle YSK yapılmasına karar verilen bir seçim için güvenlik önlemlerini, o seçimin itirazları ve o seçimin sürecini yürütmekle görevli bir kurumdur. YSK’nın hiçbir görev tanımı içerisinde, bir seçimin ertelenmesine, yapılmamasına belirsiz bir takvime bırakılmasına gibi, bir görev ve yetki tanıtımı bulunmamaktadır. O sebeple şu anda Türkiye’de seçimlerin yapılıp yapılmaması konusunun hukuken tartışma dışı bir konu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Anayasa hükmünün çok açık olduğunu yineleyen Sağkan, seçimlerin yapılmamasına ilişkin bir tane istisna belirlediğini hatırlatarak, şunları söyledi:'İstisna olarak savaş halini öngörmüş'Sağkan, Anayasa'nın hükümlerinin açık olduğuna vurgu yaptı ve şunları kaydetti:'Milletin iradesinin gasbedilmesi anlamına gelir'Hukuki olarak olması gerekenlerin yerine tersi bir durum olması durumunda yaşanacaklara ilişkin soruya Sağkan, “Bu, milletin iradesinin gasbedilmesi anlamına gelir. Bunun başka bir anlamı yok. Bir hukuki kurumun, anayasadan dayanağını alarak kurulmuş olan ve milletin iradesini tecellisini sağlamakla görevli bir kurumun milletin iradesini gasbetmeye çalışması olarak yorumlayabilirim” yanıtını verdi.
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seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), erinç sağkan, türkiye barolar birliği
seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), erinç sağkan, türkiye barolar birliği
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: YSK'nın seçim erteleme yetkisi yok
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, anayasada seçimlerle ilgili hükmün açık olduğuna dikkati çekerek, "İstisna olarak bir tane savaş halini öngörmüş" dedi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından başlayan "seçimin ertelenmesi" iddialarıyla ilgili "YSK'nın böyle bir yetkisi yok" açıklamasında bulundu.
Evrensel’de yer alan habere göre
, Sağkan, anayasada seçimlerle ilgili hükmün açık olduğuna dikkati çekerek seçimlerin ertelenmeyeceğini belirtti. Sağkan, YSK'nın bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur"
dedi.
'Hukuken tartışma dışı bir konu'
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’
ın açıklaması
üzerinden yeniden tartışmanın yaşandığını hatırlatan Sağkan, “Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur. Anayasa’ya aykırı bir karar alma noktası yetkisi bulunmamaktır. Haliyle YSK yapılmasına karar verilen bir seçim için güvenlik önlemlerini, o seçimin itirazları ve o seçimin sürecini yürütmekle görevli bir kurumdur. YSK’nın hiçbir görev tanımı içerisinde, bir seçimin ertelenmesine, yapılmamasına belirsiz bir takvime bırakılmasına gibi, bir görev ve yetki tanıtımı bulunmamaktadır. O sebeple şu anda Türkiye’de seçimlerin yapılıp yapılmaması konusunun hukuken tartışma dışı bir konu olduğunu düşünüyorum”
diye konuştu.
Anayasa hükmünün çok açık olduğunu yineleyen Sağkan, seçimlerin yapılmamasına ilişkin bir tane istisna belirlediğini hatırlatarak, şunları söyledi:
'İstisna olarak savaş halini öngörmüş'
Sağkan, Anayasa'nın hükümlerinin açık olduğuna vurgu yaptı ve şunları kaydetti:
“Evrensel hukuk sisteminde, hukuk devletlerinde, kurallar geniş, istisnalar dar yorumlanır. İstisna olarak bir tane savaş halini öngörmüş. Eğer anayasa koyucu farklı istisnaları hayata geçirmek isteseydi, aynı savaş zamanlarında olduğu gibi, depremler veya doğal afetlerde de bu konuda yetkili bir mekanizmanın değerlendirilmesine ilişkin istisna hükmü koyabilirdi. Haliyle anayasada konulmayan bir istisnanın anayasanın hak ve yetkisini, görevini alan bir kurum tarafından o istisnanın genişletilerek başka unsurlara dahil edilmesi de hukuken mümkün değildir.”
'Milletin iradesinin gasbedilmesi anlamına gelir'
Hukuki olarak olması gerekenlerin yerine tersi bir durum olması durumunda yaşanacaklara ilişkin soruya Sağkan, “Bu, milletin iradesinin gasbedilmesi anlamına gelir. Bunun başka bir anlamı yok. Bir hukuki kurumun, anayasadan dayanağını alarak kurulmuş olan ve milletin iradesini tecellisini sağlamakla görevli bir kurumun milletin iradesini gasbetmeye çalışması olarak yorumlayabilirim” yanıtını verdi.