https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiye-barolar-birligi-baskani-sagkan-ysknin-secim-erteleme-yetkisi-yok-1067068243.html

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: YSK'nın seçim erteleme yetkisi yok

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan: YSK'nın seçim erteleme yetkisi yok

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, anayasada seçimlerle ilgili hükmün açık olduğuna dikkati çekerek, "İstisna olarak bir tane savaş halini... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T12:58+0300

2023-02-15T12:58+0300

2023-02-15T12:58+0300

politika

seçim

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

erinç sağkan

türkiye barolar birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/03/1048584235_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ed1144f5eb8e6a77bf19d2483b14331a.jpg

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından başlayan "seçimin ertelenmesi" iddialarıyla ilgili "YSK'nın böyle bir yetkisi yok" açıklamasında bulundu.Evrensel’de yer alan habere göre, Sağkan, anayasada seçimlerle ilgili hükmün açık olduğuna dikkati çekerek seçimlerin ertelenmeyeceğini belirtti. Sağkan, YSK'nın bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur" dedi.'Hukuken tartışma dışı bir konu'Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın açıklaması üzerinden yeniden tartışmanın yaşandığını hatırlatan Sağkan, “Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur. Anayasa’ya aykırı bir karar alma noktası yetkisi bulunmamaktır. Haliyle YSK yapılmasına karar verilen bir seçim için güvenlik önlemlerini, o seçimin itirazları ve o seçimin sürecini yürütmekle görevli bir kurumdur. YSK’nın hiçbir görev tanımı içerisinde, bir seçimin ertelenmesine, yapılmamasına belirsiz bir takvime bırakılmasına gibi, bir görev ve yetki tanıtımı bulunmamaktadır. O sebeple şu anda Türkiye’de seçimlerin yapılıp yapılmaması konusunun hukuken tartışma dışı bir konu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Anayasa hükmünün çok açık olduğunu yineleyen Sağkan, seçimlerin yapılmamasına ilişkin bir tane istisna belirlediğini hatırlatarak, şunları söyledi:'İstisna olarak savaş halini öngörmüş'Sağkan, Anayasa'nın hükümlerinin açık olduğuna vurgu yaptı ve şunları kaydetti:'Milletin iradesinin gasbedilmesi anlamına gelir'Hukuki olarak olması gerekenlerin yerine tersi bir durum olması durumunda yaşanacaklara ilişkin soruya Sağkan, “Bu, milletin iradesinin gasbedilmesi anlamına gelir. Bunun başka bir anlamı yok. Bir hukuki kurumun, anayasadan dayanağını alarak kurulmuş olan ve milletin iradesini tecellisini sağlamakla görevli bir kurumun milletin iradesini gasbetmeye çalışması olarak yorumlayabilirim” yanıtını verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), erinç sağkan, türkiye barolar birliği